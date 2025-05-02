SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son açıklamalar, milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi için umut verici gelişmeler içeriyor. Emekliler, yaklaşan Kurban Bayramı ve beklenen Temmuz zammı öncesinde ek ödemelerini ve maaş artışlarını yakından takip ediyor.

Gazeteci Faruk Erdem tarafından kaleme alınan yazıda, emeklilere yönelik çok beklenen bir değişikliğin yolda olduğu ifade edildi. Maaşlara yapılacak olağan zammın yanı sıra, yeni bir gelir kaynağının sinyalleri geldi.

Banka Promosyonlarında Devrim Bekleniyor

Emeklilerin bankalardan aldığı promosyonlar, son dönemlerde rekabetin artmasıyla birlikte yükseliş göstermeye başladı. Geçtiğimiz yıl yapılan promosyon zammı, bankalar arasında rekabeti körükleyerek emeklilere avantaj sağladı. Emekli maaş müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar, ek kampanyalarla dikkat çekiyor.

Ancak SGK, bu alanda direkt olarak müdahale ederek durumu değiştirecek yeni bir protokol üzerinde çalışıyor. Mevcut durumda 8 bin ila 12 bin TL arasında olan promosyon ödemeleri, bankaların sunduğu ek kampanyalarla 24 bin liraya kadar yükselebilir. SGK'nın yapacağı bu yeni düzenleme ile emeklilerin gelirlerinde kayda değer artışların yaşanması bekleniyor.

Kurban Bayramı İkramiyesi Beklentisi

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, emekliler bayram ikramiyelerine dair yapılacak açıklamaları merakla bekliyor. Belirlenen takvim doğrultusunda, 2 Haziran ile 5 Haziran tarihleri arasında tüm emeklilere bayram ikramiyesi ödenecek. Ayrıca, 31 Mayıs tarihine kadar e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu yapan yeni emekliler de bu ikramiyeden faydalanabilecek.

Temmuz Zammı için Tarih Beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son 6 aylık enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı oranını belirleyecek. Ekonomik göstergeler doğrultusunda, enflasyonun %17 ila 18 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Emekliler, zamlı maaşlarını 17 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında alacak.