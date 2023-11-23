Siirt’te maden ocağında facia: 3 ölü, 2 yaralı! Hayatını kaybedenlerin isimleri!

Siirt’in Şirvan ilçesindeki Eti Maden sahasında bulunan bir bakır madeninde gece saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 5 işçiden 3’ü hayatını kaybederken, 2’si yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Göçük anı kamerada

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, maden ocağında yürütülen kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Kızılkaya, maden ocağında saat 01.25’te göçük olduğunu belirterek, “Eti Bakır maden sahasındaki ocakta 5 işçi arkadaşımız göçüğe maruz kalmıştır. 2’si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir.” dedi. Kızılkaya, maden sahasında gerekli tedbirlerin alındığını ve herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.





Ölen madencilerin isimleri Zekai Can Calık, Emre Gökduman ve Orhan Gültekin olarak açıklandı. Yaralılar ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, maden ocağında yaşanan göçükle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Y.K, A.T. ve D.A. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

Maden ocağında daha önce de benzer kazaların yaşandığı ve işçilerin can güvenliğinin ihmal edildiği iddia edildi. İşçiler, madende oluşan çatlakların üstünün toprakla dolgu yapılarak kapatıldığını, kepçe ile açılması gereken basamakların dinamitle açıldığını ve daha fazla kar için ölüme gönderildiklerini söyledi.

Siirt’te maden ocağında kaç kişi öldü?



Siirt’te maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

Siirt’te maden ocağında göçük neden oldu?

Siirt’te maden ocağında göçüğün nedeni henüz belirlenemedi. Ancak işçiler, madende oluşan çatlakların ve dinamitle açılan basamakların göçüğe davetiye çıkardığını ileri sürdü.

Siirt’te maden ocağında göçük görüntüleri var mı?

Siirt’te maden ocağında göçük anına ait bir kamera kaydı bulunmaktadır.