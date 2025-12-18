DOLAR
Sındırgı'da Kontrollü Yıkımda Enkaz Altından Saniyelerle Kurtuldular

Balıkesir Sındırgı'da 27 Ekim'de hasarlı binanın kontrollü yıkımı sırasında konteyner dükkân enkaz altına kaldı; operatörün dikkati ve esnafın olmayışı faciayı önledi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:16
Olayın Özeti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekimde meydana gelen depremin izleri silinmeye çalışılırken, yürütülen yıkım çalışmalarında yürekler ağza geldi. Hasarlı yapılar arasında yer alan Nadir Açıksöz İşhanı olarak kullanılan 4 katlı bina ile Camicedit Mahallesi'nde bulunan bir bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Yıkım Anı ve Tehlike

Camicedit Mahallesi Yağpazarı Sokak'ta devam eden çalışmada, yıkılan bina karşısında bulunan konteyner dükkânın üzerine devrildi. Enkazın konteyneri tamamen örtmesi, bölgede bulunanlar için ciddi bir risk oluşturdu. Olay anında konteynerde ticaret yapan esnafın içeride olmaması, olası bir faciayı engelledi.

İş makinesi operatörü ve çevredeki vatandaşların anlık dikkati sayesinde birçok kişi saniyelerle tehlikeden uzaklaştı. Konteynerin enkaz altında kalması, yıkım çalışmalarının ne kadar riskli olabileceğini gözler önüne serdi.

Güvenlik ve Uyarılar

Olay sonrası bölgede kısa süreli panik yaşanırken, yetkililer yıkım çalışmalarının devam edeceğini ve halkın güvenlik alanlarının dışına çıkmaması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, benzeri çalışmalar sırasında herkesin uyarılara riayet etmesinin önemine dikkat çekti.

