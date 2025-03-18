Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. 86 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 15:36
Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Şırnak Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Şırnak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.E., H.K. ve Ş.A. isimli şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyon sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Uygulama noktasında durdurulan şüpheli bir araçta, narkotik köpeği "Hector" ile yapılan aramada oldukça dikkat çekici bir sonuç elde edildi.

Bagajda ve gizli bölmelerde yer alan toplam 86 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bu olay, Şırnak'taki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ne denli etkili olduğunu göstermekte.

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