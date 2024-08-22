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Şırnak'ta Yaralı Kuşlar Kurtarıldı

Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan dört kuş, tedavi için yaban hayvanları rehabilitasyon merkezine alındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:06
Şırnak'ta Yaralı Kuşlar Kurtarıldı

Şırnak'ta Yaralı Kuşlar Tedavi Altına Alındı

Şırnak'ta, kırsal alanda yaralı ve bitkin halde bulunan dört kuş, hızlı bir şekilde tedavi altına alındı. Bu kuşlar arasında kerkenez, kumru, gökdoğan ve sıvacı kuşu yer alıyor.

Yardım Eli Uzandı

Bir grup duyarlı vatandaş, arazide buldukları yaralı kuşları Şırnak Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası hemen harekete geçen ekipler, kuşları tesisten alarak Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürdü.

Kuşların Tedavi Süreci Başladı

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, son iki gün içinde dört yaralı kuşun kendilerine ulaştığını ifade etti. Kalay, kuşların gerekli bakımlarının yapıldığı ve tedavi sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde doğaya salınacaklarını belirtti.

Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 4 kuş tedavi altına alındı. İhbar üzerine...

Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 4 kuş tedavi altına alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerce teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek tedavi altına alındı.

Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 4 kuş tedavi altına alındı. İhbar üzerine...

Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 4 kuş tedavi altına alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerce teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek tedavi altına alındı.

Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 4 kuş tedavi altına alındı. İhbar üzerine...

Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 4 kuş tedavi altına alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerce teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek tedavi altına alındı.

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