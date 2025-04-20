Sivas'ta Devrilen Otomobilde 5 Yaralı: Durum Ciddileşti

Sivas'ta Korkutan Kaza: 5 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen otomobil kazasında 5 kişi yaralandı. Ş.A. (27) yönetimindeki 06 DR 0058 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında devrildi.

Kaza nedeniyle derhal sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde, sürücü Ş.A. ile birlikte otomobilde bulunan O.A. (30), Z.A. (7), R.A. (4) ve A.M.A. (1) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ancak, hayati tehlike taşıyan yaralılar arasında O.A. ve A.M.A.'nın olduğu öğrenildi.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.