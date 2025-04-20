DOLAR
37,95 0%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.204.053,61 0,9%

Sivas'ta Devrilen Otomobilde 5 Yaralı: Durum Ciddileşti

Sivas'ta devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı; iki yaralının durumu kritik.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 12:07
Sivas'ta Devrilen Otomobilde 5 Yaralı: Durum Ciddileşti

Sivas'ta Korkutan Kaza: 5 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen otomobil kazasında 5 kişi yaralandı. Ş.A. (27) yönetimindeki 06 DR 0058 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında devrildi.

Kaza nedeniyle derhal sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde, sürücü Ş.A. ile birlikte otomobilde bulunan O.A. (30), Z.A. (7), R.A. (4) ve A.M.A. (1) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ancak, hayati tehlike taşıyan yaralılar arasında O.A. ve A.M.A.'nın olduğu öğrenildi.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da DSP İl Binası Coşkuyla Açıldı
2
Lübnan Ordusu, İsrail'e Roketli Saldırı Girişimini Engelledi
3
Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
4
Samsun'da Firari FETÖ/PDY Hükümlüsü Yakalandı
5
Türkiye'nin İlk Yapay Zeka Şehri Güdül'de Tanıtıldı
6
DİTİB Fransa'nın 2. Gençlik Zirvesi Paris'te Gerçekleşti
7
Van ve Muş'ta İlkbahar Sevinci: Koyun ve Kuzular Meralarda Yeniden!

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!