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Sivas'ta Yıldırım Doğal Gaz Boru Hattında Yangın Çıkardı

Sivas Koyulhisar'da yıldırım isabet eden doğal gaz boru hattında yangın çıktı, yetkililer olaya müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 14:38
Sivas'ta Yıldırım Doğal Gaz Boru Hattında Yangın Çıkardı

Sivas'ta Yıldırımın Sebep Olduğu Yangın

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangına müdahale için ekipler bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.

Olayın Detayları

Valilikten yapılan açıklamada, olayın dün gece saatlerinde Koyulhisar ilçesi Ağacabel Yaylası yakınlarında meydana geldiği bildirildi. Yangının 2 metrekarelik bir alanda devam etmekte olduğu ve BOTAŞ, itfaiye ve jandarma ekiplerinin gereken güvenlik tedbirlerini alarak yangını takip ettiği belirtildi.

Gaz Arzında Kesinti Yok

BOTAŞ yetkilileri, boru hattındaki gazın tükenmesinin ardından onarıma başlanacağını ifade etti. Ayrıca, yangında gerçekleşen gaz kaçağının düşük ölçekli olması nedeniyle, bölge illerinde gas arzında herhangi bir kesinti beklenmediği vurgulandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi...

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına müdahale edildi.

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