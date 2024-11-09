Skyroad ile Keşfet 5. Fotoğraf Yarışması Başvuruları Açıldı

Skyroad ile Keşfet 5. Fotoğraf Yarışması

Kültür ve seyahat tutkunlarına müjde! Skyroad, Türkiye'nin gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğrafları belirlemek üzere düzenlediği ödüllü yarışmanın başvurularını açtı. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek "Skyroad ile Keşfet" yarışmasının teması ise "Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet" olarak belirlendi.

Yarışma Detayları

Albayrak Medya markalarından biri olan Skyroad, Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu prestijli etkinliği hayata geçiriyor. Yarışma için toplam 500 bin lira para ödülü dağıtılacak. Başvurular, 4 Aralık tarihine kadar, www.skyroadilekesfet.com üzerinden çevrimiçi olarak alınacak.

Ödüller ve Kategoriler

Yarışma, "Profesyonel Seyahat Fotoğrafları", "Drone Fotoğrafları" ve "Cep Telefonu Fotoğrafları" kategorilerinde gerçekleştirilecek. Her kategorinin birinci ve ikincisine ödül verilirken, ayrıca "Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü" kategorisinde de bir fotoğraf ödüllendirilecek.

Jüri ve Sponsorluk

Proje danışmanı Ömer Lekesiz olan yarışma, fotoğraf sanatçısı Mustafa Yılmaz, İsmail Küçük, Ümit Bektaş (Reuters foto muhabiri), İlhan Eroğlu ve Gül Işık'dan oluşan seçkin bir jüri tarafından değerlendirilecek. Lifebox, VakıfBank ve Yıldız Holding yarışmanın ana sponsoru; Türk Hava Yolları ulaşım sponsoru ve Türk Telekom Tivibu iletişim sponsoru olarak yer alıyor.

Yarışmanın tüm detaylarına ve başvuru süreçlerine ulaşmak için www.skyroadilekesfet.com adresini ziyaret edebilirsiniz.