Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Soğuk havaya veda etme vakti demeyin! Ay sonuna doğru Türkiye'yi bekleyen yeni bir sıcak hava dalgası, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklık değerleri ile beraber geliyor. Ancak, bu sıcaklıkların ardından bir soğuk hava dalgası daha bekleniyor.

Son günlerde Türkiye, Sibirya soğuklarına benzer dondurucu hava ve yağmurların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Vatandaşlar, kalın montlarıyla evlerinden çıkmakta zorlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberi herkesi şaşkına uğrattı. Soğuk ve yağışlı havaların sona ermesi, yerini kavurucu bir sıcak hava dalgasına bırakacak!

Cumartesi günü termometreler fırlayacak! Meteoroloji uzmanları, Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelinde hissedilecek hava değişimine dikkat çekerek, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava akımının etkisini kaybettiğini açıkladı. Güneyden, Basra Körfezi üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm ülkeyi etkisi altına alacak.

Bir haftalık sıcaklık değerinde hat safhada oynama! Meteoroloji kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Basra sıcaklarının etkisi tam bir hafta boyunca hissedilecek. Gündüzleri termometrelerin rekor seviyelere ulaşması beklenirken, geceleri bile sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bir sonraki hafta büyük serinleme! Uzmanlar, sıcak hava dalgasının bir hafta boyunca etkili olduktan sonra hafta sonunda yeniden bir serinleme olabileceğini belirtti.

Gün Gün Hava Raporu

Meteoroloji uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre, önümüzdeki günlerde Türkiye’yi bekleyen hava durumu şu şekilde: