Somali'de Eş Şebab'a Hava Saldırısı: 9 Elebaşı Öldürüldü

Somali'de düzenlenen alçak hava saldırısında Eş Şebab terör örgütünün 9 elebaşısı hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 21:19
Somali'de Eş Şebab'a Hava Saldırısı: 9 Elebaşı Öldürüldü

Somali'de Eş Şebab terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında, örgütün önemli elebaşlarından 9'u öldürüldü. Somali güvenlik güçleri, bu operasyonun Galgaduud bölgesindeki Din Dheer kasabasında düzenlenen bir toplantı sırasında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, düzenlenen hava saldırısında sadece elebaşların değil, toplamda 4 Eş Şebab üyesinin de yaşamını yitirdiği belirtildi. Öldürülen elebaşları arasında Ahmed Macalin, Ebu Salman, Hüseyin Ali Bedal, Budul Farah Gedi ve Sakariye gibi isimlerin bulunduğu ifade edildi.

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