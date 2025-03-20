Somali'de Eş Şebab'a Hava Saldırısı: 9 Elebaşı Öldürüldü

Somali'de Eş Şebab terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında, örgütün önemli elebaşlarından 9'u öldürüldü. Somali güvenlik güçleri, bu operasyonun Galgaduud bölgesindeki Din Dheer kasabasında düzenlenen bir toplantı sırasında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, düzenlenen hava saldırısında sadece elebaşların değil, toplamda 4 Eş Şebab üyesinin de yaşamını yitirdiği belirtildi. Öldürülen elebaşları arasında Ahmed Macalin, Ebu Salman, Hüseyin Ali Bedal, Budul Farah Gedi ve Sakariye gibi isimlerin bulunduğu ifade edildi.