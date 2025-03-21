Sosyal Medya Devi X, Hindistan’a Dava Açtı: Yasa Dışı İçerik Sansürü İddiası

X, Hindistan Hükümetine Dava Açtı

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya şirketi X, platformundaki içeriklerin yasa dışı bir şekilde engellendiğini savunarak Hindistan hükümetine dava açtı. Washington Post'un (WP) haberine göre, X, mart ayı başında bu hukuki süreci başlattı.

Sansür Portalı ve Yasal İhlaller

Davanın içeriğinde, Hindistan'da oluşturulan bir sansür portalı aracılığıyla devlet kurumlarına ve yetkililere toplu içerik kaldırma talimatı verme yetkisi tanındığı belirtiliyor. Bu durumun, Hindistan Anayasası ve Bilgi Teknolojisi Yasası açısından ihlal teşkil ettiği öne sürülüyor. Dava dosyasında, bu uygulamaların

"X platformundaki yasal bilgilerin önemli ölçüde sansürlenmesine ve yasa dışı bir şekilde engellenmesine neden olacağı" ifade edilmekte ve şirket, talimatların iptal edilmesini talep ediyor.

Hindistan'dan Beklenen Yanıt

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan henüz konuyla ilgili bir yanıt gelmedi. Bu dava, Musk'ın Starlink ve Tesla girişimleri ile Hindistan'da yeni ekonomik fırsatlar aradığı bir dönemde ortaya çıktı.

Hindistan'daki Çevrim İçi Düzenlemeler

2021'de Hindistan, X'ten (eski adıyla Twitter), ülke genelindeki çiftçi protestoları ile ilgili paylaşımlarda bulunan 1178 hesabın kapatılmasını talep etmişti. Ardından, sosyal medya platformlarına yönelik yeni kurallar getirilmişti. Bu düzenlemeler, Facebook ve X gibi platformlardan suç niteliği taşıyan paylaşımları kaldırma, kötü niyetli bilgi yayma girişimlerine karşı kullanıcı trafiğini paylaşma ve paylaşımların yasadışı durumu için erişilebilir kılmayı zorunlu hale getirdi.

Yaşanan bu gelişmeler, Hindistan hükümeti ile X arasında gerginliğe neden oldu. 2023 yılında Hindistan, X, YouTube ve Telegram gibi sosyal medya platformlarından, çocuklara yönelik cinsel istismar içeren paylaşımların kaldırılması çağrısında bulundu.