Sudan'da Kolera Salgını Can almaya Devam Ediyor

Sudan'da Kolera Salgını Tırmanıyor

Sudan'da devam eden kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ulaştı. Sudan Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede son 24 saat içinde 102 yeni kolera vakasının kaydedildiğini duyurdu.

Salgın ve Vaka Durumu

Açıklamada, toplam kolera vakasının 1223'e, ölü sayısının ise 48'e çıktığı ifade edildi. Bu durum, halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.

Sel Felaketi ve Can Kaybı

Daha önceki raporlar, haziran ayından itibaren 10 eyalette etkili olan aşırı yağışlar ve seller nedeniyle ölenlerin sayısının 138'e yükseldiğini gösteriyor.

Yağmur Döneminin Zararları

Sudan'da her yıl temmuz ile ekim ayları arasında süregelen yağmurlar, sel ve taşkınlara neden oluyor. Bu doğal afetler neticesinde genellikle 100'den fazla kişi hayatını kaybetmenin yanı sıra, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi de büyük hasar görüyor.

Savaş ve Sağlık Krizi

Sudan'daki iç savaş, sağlık sisteminin etkinliğini azaltmış durumda. Salgın hastalıkların yayılması; insanlar için mevcut koşulları daha da zorlaştırıyor.