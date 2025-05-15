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Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Ulusa Sesleniş: Barış ve Kalkınma Vurgusu

Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin kalkınma sürecinin başladığını ve barış inşası için kararlı olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 01:05
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Ulusa Sesleniş: Barış ve Kalkınma Vurgusu

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ulusa Seslendi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesinin kalkınma ve yeniden yapılanma sürecine girdiğini duyurdu. Şara, bu sürecin Suriye’nin modern kalkınmasının başlangıcını temsil ettiğini belirtti.

Devlet Televizyonu El-İhbariyye'de gerçekleştirilen konuşmasında, Şara, "Bugün Suriye’nin modern kalkınmasının başlangıcıdır. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak," ifadelerini kullandı.

Türk Lider Erdoğan'a Teşekkür

Ayrıca Şara, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye halkına verdiği uzun süreli destekten ötürü teşekkür etti. "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettim. 14 yıldır halkımızın yanında duran bir lider," diyen Şara, Erdoğan'da karşılaştığı sevgi ve dostluğun önemine dikkat çekti.

Yeni Yatırım Stratejileri

Yeni dönemde, Suriye'nin yatırım ortamını güçlendirmeyi ve yabancı müdahalelere karşı ulusal birlik temelinde ilerlemeyi hedeflediklerini vurgulayan Şara, yurt içindeki ve dışındaki Suriyeli yatırımcıları, Arap ve Türk dostları yatırım fırsatlarına davet etti.

Şara, "Bu bağlamda Suriye, yatırım ortamını güçlendirme ve ekonomik mevzuatı geliştirme taahhüdünü yineler. Kalkınma süreçlerini etkin kılacak tüm kolaylıkları sağlayacağız," dedi.

Barış ve İş Birliği Vurgusu

Konuşmasında, Suriye'ye destek veren ülke ve liderlere de teşekkür eden Şara, "Suriye size söz veriyor. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak," şeklinde belirtti. Suriye'nin artık nüfuz çatışmalarının sahası olmayacağına vurgu yaptı.

Şara’nın bu güçlü mesajlarının ardından, İdlib, Humus, Şam, Hama ve Lazkiye gibi şehirlerde halk, destek gösterileri düzenledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye'de ulusa sesleniş...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye'de ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Şara’nın konuşmasının ardından başkent Şam'ın Emevi Meydanı'nda halk, destek gösterileri yaptı. Bölgede oluşan araç trafiği ve kutlamalar havadan drone ile görüntülendi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye'de ulusa sesleniş...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye'de ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Şara’nın konuşmasının ardından başkent Şam'ın Emevi Meydanı'nda halk, destek gösterileri yaptı. Bölgede oluşan araç trafiği ve kutlamalar havadan drone ile görüntülendi.

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