Suriye'deki Dürzilerden Demokratik Süreç Talebi

Suriye Dürzileri, merkezî olmayan bir demokratik yapı ve kuvvetler ayrılığı talep etti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:16
Suriye'deki Dürzilerden Demokratik Süreç Talebi

Suriye Dürzilerinden Önemli Açıklama

Suriye'de Dürziler, tüm kesimleri kapsayan ve vatandaşların karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlayan bir demokratik sistem talep ediyor. Yapılan açıklamada, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı merkezi olmayan bir yönetim önerildi.

Hukuka Uygun Anayasa İhtiyacı

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet Hicri, Suriye'de yeni bir dönem için hukuka uygun bir anayasal sürecin yürütülmesi gerektiğini belirtti ve geçici anayasa bildirisine karşı çıktı. Hicri, devletin inşasında tüm halkın temsil edildiği geniş çaplı bir konferans gerekliliğini vurguladı.

Açıklamada, "Ulusal Diyalog Konferansı'nın süresi yalnızca beş saat sürdü ve beklentilere uygun tavsiyeler sunulamadı. Sivil kayıpların yaşandığı trajik olayların yaşandığı bu süreçte, halk daha iyi bir yönetim bekliyor," ifadeleri kullanıldı.

Yargılama ve Yabancı Unsurların Çıkarılması

Suriye'nin sahil bölgesinde yaşanan olayların sorumlularının yargılanması ve yabancı unsurların ülkeden çıkarılması gerektiği belirtildi. Geçici anayasanın önceki yönetimlerin benzeri, tek renkli bir komite tarafından hazırlandığı ve yeni bir otoriter rejimi tesis etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Hicri, yanlış politikaların düzeltilmesini talep ederek anayasal bildiriyi reddettiklerini vurguladı. Açıklaması şöyle devam etti: "Suriye'nin tüm kesimlerini kapsayan, ülkenin tarihi ve kültürel özelliklerine saygı duyan, insan haklarını gözeten bir demokratik sistem kurulmalıdır. Yetkilerin ayrılığı ilkesine dayalı merkezi olmayan bir yönetim oluşturulmalı ve valiliklerin idari yetkileri genişletilmelidir."

Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin sınırlandırılması, ülkenin kaostan çıkarılıp istikrara kavuşturulması adına gerekli adımların atılması gerektiği de vurgulandı.

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