Suriye'nin Bayırbucak Bölgesinde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Suriye'nin Bayırbucak Bölgesinde Orman Yangınıya Müdahale

Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Bayırbucak bölgesinin Şeren köyü yakınlarında çıkan geniş çaplı orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangının hızla yayılması, zorlu coğrafi koşullar ve engebeli arazi nedeniyle ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Lazkiye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Bölge Müdürü Abdülkafi Keyyal, AA muhabirine yangının Bayırbucak merkez nahiyesi Rebia'ya bağlı Şeren köyü yolu civarında çıktığını açıkladı. Ekipler, yangını söndürmek için 6 söndürme aracı, 5 su ikmal aracı, 2 pikap tipi araç ve 1 iş makinesi ile müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında toplam 50 itfaiye personeli görev alıyor.

Yangının kontrol altına alınamadığını belirten Keyyal, "Ekiplerimiz 24 saati aşkın süredir sahada aralıksız çalışıyor. Geniş ormanlık alanlar, alevlerin kontrolsüz bir şekilde yayılmasına neden oluyor. Maalesef bölgede yangın hatları bulunmuyor. Dağlık yapı, sarp yollar ve dik yamaçlar ekiplerimizin ulaşımını güçleştiriyor. Ayrıca, havadan müdahale için paletli araçlar veya helikopter gibi imkanlarımız yok," dedi.

Yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği bildirildi.

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinin Şeren köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinin Şeren köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.