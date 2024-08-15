TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin'e Destek Mesajı

Filistin Halkına Destek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünya genelinde birçok insanın Filistin halkının yanında durduğunu dile getirdi. "Dünyanın dört bir yanında milyarlarca insan artık Filistin halkının yanındadır. Filistin'in davası mutlaka başarıya kavuşacaktır," şeklinde konuştu.

Uluslararası Destek

Bu açıklamalar, uluslararası arenada Filistin'e yönelik destek kampanyalarının arttığı bir dönemde geldi. Kurtulmuş, Filistin davasının önemini vurgulayarak toplumsal dayanışmanın gerekliliğini de ifade etti.