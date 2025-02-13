TBMM'de İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Raporu Bu Hafta Sunulacak

TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişmeler

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İliç'teki maden kazası sonrası kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını ve bu hafta içinde raporun Meclis'e sunulacağını açıkladı. Zengin, "Biz TBMM olarak hakim değiliz, savcı değiliz, yargıç değiliz. Ama bu kazaların önlenmesi için ne yapabiliriz? Sorularının cevabını arıyoruz," dedi.

Siyasi Partilerden Değerlendirmeler

Genel Kurulda siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme dair değerlendirmeler yaptı. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı için belirlediği fitre miktarının yetersiz olduğunu dile getirdi. Ekmen, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Ekmen, "Bütün emeklilere eşit ödeniyor, bu hakkaniyete uygun değil. En az emekli maaşı alanlara daha yüksek ödenmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini de gündeme getirdi.

İYİ Parti ve MHP'den Açıklamalar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Berat Kandili'ni kutlarken Gaziantep'teki grevdeki işçilerin basın açıklamalarının engellendiğini belirtti. Diş hekimlerinin yarın eylem yapacağını da dile getirerek, iktidarın bu kesimin taleplerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Berat Kandili'ni kutlayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını eleştirdi. Bu planın, Filistin halkının varlık haklarına ve bölgedeki barış umutlarına darbe vurduğunu söyledi:

"Gazze, Filistin'in ayrılmaz parçasıdır. Gazze'deki mazlum Filistinli kardeşlerimiz yalnızca İslam dünyasının değil, insanlığın vicdanına emanettir."

CHP'den Tepkiler ve Öneriler

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gaziantep'teki işçilerin maaşlarının yetersiz olması nedeniyle grev yaptığını hatırlatarak, bu işçilerin eylemlerine izin verilmemesini eleştirdi. Ayrıca, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını üzerine mecliste soruşturma komisyonu kurulması için gerekli imzaların toplandığını belirtti.

Zengin, CHP Grup Başkanvekili'nin kendilerine yönelttiği eleştiriler için, "Bu, tarif edilemez bir rahatsızlık. Biz burada birbirimizi anlama yerindeyiz," şeklinde karşılık verdi.