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TBMM'de 'Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi' Başladı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yapay zekanın geleceğini şekillendirmek için zirve düzenledi. Yenilikçi politikalar ve işbirlikleri hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 12:41
TBMM'de 'Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi' Başladı

TBMM'de 'Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi' Gerçekleştirildi

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, TBMM'nin yapay zeka alanındaki sorumluluğunu vurgulayarak, kapsamlı bir dönüşüm süreci için irade ortaya koyacaklarını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde düzenlenen zirvenin açılışı, Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yapay Zeka: Bir Zorunluluk

Dönmez, yapay zekanın bugün yalnızca bir seçenek değil, aynı zamanda küresel ölçekte ekonomik rekabetin, ulusal güvenliğin ve etik ilkelerin merkezine yerleşmiş bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

“Dolayısıyla bu zirve, yalnızca bir teknoloji buluşması değil, aynı zamanda bir gelecek inşası çağrısıdır” diyen Dönmez, TBMM’nin dönüşüm sürecinin öncüsü olma kararlılığını vurguladı.

Amacımız Ortak Vizyon Geliştirmek

Dönmez, Türkiye’nin yapay zeka potansiyelini ortaya koyarak, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumu bir araya getirmek için çalışacaklarını belirtti.

“Yapay zeka, artık sadece büyük şirketlerin alanı değil; öğretmenlerin, doktorların, çiftçilerin ve gençlerin de hayatına dokunmalıdır. Politika geliştirme sürecimizde, her bireyi kapsayan yaklaşımlar benimsemeliyiz” dedi.

Küresel Rekabette Hedef İlk 20

Dönmez, Türkiye'nin küresel yapay zeka endeksindeki yerinden bahsederek, bu alanda ilk 20 içinde yer alma hedefinin önemine dikkat çekti. “Bu, sadece bir prestij meselesi değil, aynı zamanda rekabet gücümüzü artırma ve stratejik bağımsızlığımızı sağlama meselesidir” şeklinde konuştu.

Gelecek Çalışmaları ve Politikalar

Dönmez, komisyonun çeşitli sektörlerden uzmanlarla bağlantı kurarak yapay zeka politikalarını şekillendireceğini ve titizlikle hazırlanacak raporun, Türkiye'nin teknoloji ile kurduğu ilişkiyi gözler önüne sereceğini ifade etti.

“Bu rapor, yalnızca bir sonuç olmayacak; aynı zamanda Türkiye’nin yapay zeka vizyonunu belirleyen güçlü bir yol haritası olacaktır” dedi.

Zirve sonunda Dönmez, emeği geçen kurumlara ve katılımcılara teşekkür ederek kapatmayı planladığı programda; “Yapay Zeka ve Siyaset”, “Yapay Zeka Hayatımızı Nasıl Değiştirecek?” gibi oturumların gerçekleşeceğini duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis tören salonunda düzenlenen...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis tören salonunda düzenlenen "Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi" açılış programına katıldı. Kurtulmuş, salona girişinde eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile selamlaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis tören salonunda düzenlenen...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis tören salonunda düzenlenen "Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi" açılış programına katıldı. Kurtulmuş, salona girişinde eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile selamlaştı.

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