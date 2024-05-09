TBMM'den fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele için önemli adım: Yeni kanun teklifi kabul edildi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele kapsamında önemli adımlar atılıyor.



Fahiş fiyat uygulayanlara verilen cezaların artırılması ve stokçulukla mücadelede daha etkin önlemler alınması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, komisyon tarafından onaylandı.

Yeni düzenlemeye göre, fahiş fiyat uygulayan işletmelere verilen cezalar 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanların cezaları ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak. Ayrıca, stokçuluktan üç kez ceza alan işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilmesi öngörülüyor.

Bu kanun teklifiyle ayrıca, satıştan kaçınan işletmelere mal ve hizmet bedeline göre belli oranda ceza kesilmesi, internetteki aldatıcı reklamlara erişimi engellemeye yönelik yeni tedbirlerin alınması gibi önemli düzenlemeler de hayata geçirilecek.

Böylece, tüketicilerin korunması, rekabetin sağlanması ve ürün güvenliğinin teminat altına alınması adına önemli bir adım atılmış olacak.