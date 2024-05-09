Bist 100
10.268,58 0%
DOLAR
32,26 0,02%
EURO
34,86 0,43%
ALTIN
2.408,84 1,16%

TBMM'den fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele için önemli adım: Yeni kanun teklifi kabul edildi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele kapsamında cezaların artırılması ve yeni düzenlemeler getirilmesi öngörülüyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 19:26
TBMM'den fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele için önemli adım: Yeni kanun teklifi kabul edildi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele kapsamında önemli adımlar atılıyor.

Fahiş fiyat uygulayanlara verilen cezaların artırılması ve stokçulukla mücadelede daha etkin önlemler alınması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, komisyon tarafından onaylandı.

Yeni düzenlemeye göre, fahiş fiyat uygulayan işletmelere verilen cezalar 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanların cezaları ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak. Ayrıca, stokçuluktan üç kez ceza alan işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilmesi öngörülüyor.

Bu kanun teklifiyle ayrıca, satıştan kaçınan işletmelere mal ve hizmet bedeline göre belli oranda ceza kesilmesi, internetteki aldatıcı reklamlara erişimi engellemeye yönelik yeni tedbirlerin alınması gibi önemli düzenlemeler de hayata geçirilecek.

Böylece, tüketicilerin korunması, rekabetin sağlanması ve ürün güvenliğinin teminat altına alınması adına önemli bir adım atılmış olacak.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerine 5 yıl geriye dönük para iadesi! Tek dilekçeyle geri ödenecek

KPSS şartı kaldırıldı! Kızılay çok sayıda personel alımı yapacak

Asgari ücret zammında gizli detay açığa çıktı! Ankara kulislerinden flaş bilgi

Doları olanı şenlendirecek tahmin! Dolar o tarihte zengin edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı

En zeki 3 burç açıklandı! Her şeyi zekalarıyla çözüyorlar

Belediyelere KPSS şartsız personel alımı! İlkokul, lise, üniversite mezunlarına müjde

KPSS şartı kaldırıldı! Kızılay çok sayıda personel alımı yapacak

Acil nakit ihtiyaçlarına 100.000 TL kredi onayı çıktı! O banka başvuru ekranını açtı

Bulaşık makinesine çamaşır suyu dökenler eyvah diyecek! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

SGK uzmanı duyurdu: O emeklilere tek kuruş zam yok! Listede olan yandı

Asgari ücret zammında gizli detay açığa çıktı! Ankara kulislerinden flaş bilgi

Orta- Lisede okuyan okuyan öğrencisi olana müjde! 3.600 TL- 4.000 TL ödeme yapılıyor

Araç sahiplerine 5 yıl geriye dönük para iadesi! Tek dilekçeyle geri ödenecek

Konut kredilerinde Kamu Bankalarının fırsatı! İşte Mayıs ayı revizesi ve maliyetler

Doları olanı şenlendirecek tahmin! Dolar o tarihte zengin edecek

O kişilere devletten 5000 TL kira yardımı! İki koşulla her ay tıkır tıkır ödenecek