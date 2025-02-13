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TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Taslak Raporunu Tamamladı

TBMM İliç maden kazası araştırması raporu, madencilik güvenliğini sağlamak için kritik önerilerde bulunuyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:23
TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Taslak Raporunu Tamamladı

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Taslak Raporunu Tamamladı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kaza, madencilik sektöründe güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. TBMM, kazanın tüm yönlerini araştırmak ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamladı. Komisyon, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında faaliyette bulundu.

İçerik ve Bulgular

3 ay süresince çalışmalarını yürüten komisyonun, ek süre ile birlikte toplamda 4 aylık bir süreçte hazırladığı rapor, 518 sayfadan oluşuyor. Komisyon Başkanı Uslu, raporun sunuş bölümünde yaşanan olayın, "Önce insan, önce çevre, sonra güvenli madencilik" anlayışının önemine dikkat çekti.

Uslu, daha güçlü yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu ve bu konuda eğitim süreçlerinin geliştirilmesi gerektiğini açıklayarak, 100 saatlik toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Raporun Detayları

Rapor, işçi sağlığı ve güvenliği, çevre sağlığı ile halk sağlığına dair olumsuz etkilerin giderilmesi gibi konuları kapsıyor. Altın madenciliği ve zenginleştirme yöntemleri, mevcut mevzuat ve denetim süreçleri hakkında detaylı değerlendirmelere yer verildi. İliç kazasıyla ilgili bilgi veren rapor, daha önceki denetimlerdeki eksikliklere ve uygulanan para cezalarına da değindi.

Kaza anında 10 milyon 249 bin metreküplük alanın hareket ettiği vurgulandı. Uslu, mühendislik modellerinin doğruluğu kadar tasarımda kullanılan verilerin izleme süreçlerinden elde edilenlerle güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kritik Öneriler

Rapor, madencilik sektöründe tasarım ve müdahale mekanizmalarının entegrasyonunun önemine dikkat çekerek, gelecekte benzer kazaların önlenmesi için operasyonel müdahalelerin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Komisyon raporu, milletvekillerinin görüş ve önerileriyle esas rapor haline dönüştürülecek ve Meclis Başkanlığına sunulacak.

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