TCMB Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politik faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeme kararı alarak, oranı yüzde 50 seviyesinde korudu.

Bu karar, ülkedeki ekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonla mücadelenin güçlendirilmesi adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Merkez Bankası, önümüzdeki dönemde piyasa koşullarını yakından takip etmeye devam edeceğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.