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TCMB Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı

TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit bıraktı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:00
TCMB Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politik faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeme kararı alarak, oranı yüzde 50 seviyesinde korudu.

Bu karar, ülkedeki ekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonla mücadelenin güçlendirilmesi adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Merkez Bankası, önümüzdeki dönemde piyasa koşullarını yakından takip etmeye devam edeceğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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