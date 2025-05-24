Tekirdağ'da Özel Çocuklar Yüzme Yarışmasında Madalya İçin Mücadele Etti

Tekirdağ'da Özel Çocukların Yüzme Heyecanı

Tekirdağ'da özel çocuklar, yüzme yarışmasında madalya kazanmak için kulak atarak birbirleriyle mücadele etti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen bölge yüzme yarışması, Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan 20 özel çocuk, havuzda kıyasıya bir rekabet yaşadı. Aileleri ise, çocuklarının gösterdiği performansı büyük bir heyecanla izladı. Yarışmalar ardından dereceye giren çocuklara madalya takdim edildi.

Yüzmenin Özel Çocuklara Katkısı

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmenin özel çocukların gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Bulut, "Yarışta özel sporcularımız çok heyecanlı. Hepsi madalya alabilmek için mücadele ediyor. Burada başarılı olanlar sonraki aşamalar için Türkiye şampiyonasına katılabilir," dedi.

Yarışmaya katılan Mert Doğan, yüzmenin kendisine büyük keyif verdiğini belirterek, iyi bir derece almak istediğini ifade etti. Down sendromlu Ömer Erdemir ise yüzmeyi çok sevdiğini ve bu yarışmada madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Tekirdağ'da özel çocuklar, yüzme yarışmasında dereceye girip, madalya kazanmak için kulaç attı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca, Olimpik Yüzme Havuzu'nda bölge yüzme yarışması düzenlendi.

Tekirdağ'da özel çocuklar, yüzme yarışmasında dereceye girip, madalya kazanmak için kulaç attı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca, Olimpik Yüzme Havuzu'nda bölge yüzme yarışması düzenlendi.