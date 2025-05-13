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Tekirdağ’da Türk ve Bulgar Akademisyenlerden Ortak Resim Sergisi

Tekirdağ'da Türk ve Bulgar akademisyenler ile öğrencilerin eserlerinin sergilendiği ortak resim sergisi açıldı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 16:47
Tekirdağ’da Türk ve Bulgar Akademisyenlerden Ortak Resim Sergisi

Tekirdağ’da Resim Sergisi Heyecanı

Tekirdağ’da, Türk ve Bulgar akademisyenler ile öğrencilerin işbirliğiyle düzenlenen ortak bir resim sergisi, sanatseverlerle buluştu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Plovdiv Prof. Asen Diamandiev Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi tarafından gerçekleştirilen bu program çerçevesinde, sanatçılar bir araya gelerek çeşitli resim çalışmaları yaptı.

Sergi Detayları

Açılışı Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde yapılan sergide, karakalem ve yağlı boya teknikleriyle hazırlanmış 100 eser sergilendi. NKÜ Resim Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Kuşoğlu, serginin açılışında yaptığı açıklamada, ortaya çıkan eserlerin büyük beğeni topladığını ifade etti.

Kușoğlu, "Bu güzel projenin bir parçası olmaktan mutluyuz. Şubat ayında Bulgaristan'da sergi açmıştık ve şimdi de Türkiye’de sergimizi gerçekleştirdik. Ortaya çıkan eserler gerçekten çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim," diye ekledi.

Katılımcılar ve Açılış Töreni

Açılışta, Prof. Jean Pehlivanov, akademinin rektörü, NKÜ ile olan işbirliklerinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Konuşmaların ardından, katılımcılar sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Sergi açılışına Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Serginin ay sonuna kadar ziyaretçilere açık olacağı belirtiliyor.

Tekirdağ’da, Türk ve Bulgar akademisyenler ile öğrencilerin katılımıyla ortak bir resim sergisi...

Tekirdağ’da, Türk ve Bulgar akademisyenler ile öğrencilerin katılımıyla ortak bir resim sergisi düzenlendi. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan karakalem, yağlı boya teknikleriyle yapılan 100 eserin yer aldığı serginin açılışı Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

Tekirdağ’da, Türk ve Bulgar akademisyenler ile öğrencilerin katılımıyla ortak bir resim sergisi...

Tekirdağ’da, Türk ve Bulgar akademisyenler ile öğrencilerin katılımıyla ortak bir resim sergisi düzenlendi. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan karakalem, yağlı boya teknikleriyle yapılan 100 eserin yer aldığı serginin açılışı Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

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