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THY'den yeni personel alımı duyurusu: 1000 kabin memuru ve 900 pilot...

Türk Hava Yolları'nın (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin büyüme stratejileri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayında yapılan açıklamada Bolat, THY'nin personel alımlarına ilişkin büyük hedeflerini paylaştı. THY, yakın gelecekte 1000 yeni kabin memuru ve 900 pilot alımı yapmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 12:15
THY'den yeni personel alımı duyurusu: 1000 kabin memuru ve 900 pilot...

Prof. Dr. Ahmet Bolat, yapılan açıklamada 2021 yılında 5561 pilotları olduğunu belirterek, pilot alımlarının devam ettiğini ve filonun modernize edileceğini vurguladı. 2023 yılında 6755 pilotla hizmet verdiklerini aktaran Bolat, yakın zamanda 900 yeni pilota daha ihtiyaç duyulacağını ifade etti. Kabin memurlarıyla ilgili olarak da 2019'da 12 bin olan sayının şu anda 15 bine çıktığını ve 1000'e yakın yeni kabin memuru alımı planlandığını açıkladı.

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