THY filosunu genişletiyor: 355 adet uçak satın alacak

Türk Hava Yolları büyüme hedefleri doğrultusunda dev bir yatırım için hazırlanıyor. Şirket 355 yeni uçak satın almak için Airbus ile görüşmelere başladı.

2023-2033 yıllarını kapsayan stratejik plan çerçevesinde büyüme hedefleri doğrultusunda uzun zamandır uçak ve motor üreticileri ile görüşüyorlarmış.

Airbus ile 2026-2036 yılları arasında 240 tanesi kesin, 115 tanesi opsiyon olmak üzere toplam 355 uçak satın almak için prensipte anlaşmaya varmışlar. Satın alma süreci yönetim kurulu onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Airbus da bu "büyük çaplı ticari uçak siparişi" için prensipte anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Anlaşmanın onaylandıktan sonra önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağını söyledi.

Bu dev yatırımın Türk Hava Yolları'nın uluslararası pazardaki etkinliğini ve rekabet gücünü artırarak havayolu filosunu güçlendireceği tahmin ediliyor.

Türk Hava Yolları, 2026-2036 yılları arasında teslim alınmak üzere Airbus'tan 240 adet uçağı kesin, 115 adetini ise opsiyon olmak üzere toplam 355 uçak satın almayı kabul etti. Anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları filosunu ciddi oranda güçlendirecek ve uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak. Bu dev yatırım sayesinde Türk Hava Yolları'nın gelecek 10 yılda büyüme hedeflerine ulaşması ve küresel ölçekte söz sahibi bir havayolu şirketi olması bekleniyor. Görüşmelerin sonuçlanmasıyla Türk Hava Yolları, filosunu yenileme sürecini hızlandırarak daha verimli ve daha az yakıt tüketen uçaklara geçiş yapmış olacak.