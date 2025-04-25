TİGEM'in 2025 Safkan Arap Tay Satış Tarihleri Belirlendi

TİGEM’in 2025 Yılı Safkan Arap Tay Satışları Başlıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılına ait safkan Arap tay satış tarihlerini duyurdu. 19 Haziran tarihinde başlayacak olan bu satışlarda, şampiyon aygırlar arasında Onurkaan, Ayabakan, Turbo ve Özgünhan gibi önemli isimler yer alacak.

TİGEM ve Safkan Arap Atı Yetiştiriciliği

Yapılan açıklamaya göre, TİGEM, safkan Arap atı yetiştiriciliğini Osmanlı döneminden bu yana sürdürerek, dünya genelinde köklü bir kuruluş olma özelliğini taşımaktadır. TİGEM'in yönetiminde, Çiftlikat-ı Hümayun adı altında Bursa, Malatya ve Eskişehir'deki işletmelerde toplam 1625 baş safkan yetiştirilmektedir.

2024 yılındaki satışlardan elde edilen gelir ise 192 milyon lira olarak kaydedildi; bu yıl yine benzer bir başarı hedefleniyor.

Satış Tarihleri ve Yerleri

Safkan Arap tayı satışları, Karacabey Tarım İşletmesi ve İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek müzayedelerde gerçekleşecek.

1. satış: 19 Haziran, Karacabey Tarım İşletmesi

19 Haziran, Karacabey Tarım İşletmesi 2. satış: 7 Ağustos, Karacabey Tarım İşletmesi

7 Ağustos, Karacabey Tarım İşletmesi Anadolu Tarım İşletmesi 1. satış: 10 Temmuz

10 Temmuz Sultansuyu Tarım İşletmesi: 24 Temmuz

24 Temmuz Ortak satış: 21 Ağustos, Anadolu-Sultansuyu İşletmesi

21 Ağustos, Anadolu-Sultansuyu İşletmesi Karacabey Tarım İşletmesi, İstanbul Veliefendi Hipodromu: 23 Eylül

23 Eylül Anadolu Tarım İşletmesi: 7 Ekim

7 Ekim Sultansuyu Tarım İşletmesi: 21 Ekim

Müzayedelerde bulunacak safkanlar arasında Onurkaan, Ayabakan, Turbo, Özgünhan, Ateştopu gibi tanınmış şampiyon aygırların tayları da yer alacak. Yetiştiriciler, bu eşsiz tayların müzayedede sunulmasını merakla bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), 2025 yılı safkan Arap tay satış tarihleri açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), 2025 yılı safkan Arap tay satış tarihleri açıklandı.