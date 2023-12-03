TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli?

TikTok platformunda "Yakışıklı Güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı alışveriş merkezinde paylaştığı videolarla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi elde etti. Sürmeli'nin elinde kelepçesiyle, karizmatik pozlarıyla ve attığı öpücüklerle popülerliği gün geçtikçe arttı. Erzurum Karayazılı kökenli olan, 29 yaşındaki Sürmeli, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca, bir menajer olan Kerem Orhan Üstündağ'dır. Sık sık hayran buluşmaları düzenleyen Sürmeli, maalesef bu etkinliklerde zaman zaman olaylarla karşılaşıyor.

Son olarak, 3 Aralık 2023 Cumartesi günü Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen hayran buluşmasında, bazı hayranlar arasında kavga çıktı. Olaya müdahale etmek amacıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi, ve polis biber gazı kullanarak kavgayı sonlandırdı. Kavga eden bazı kişiler gözaltına alınırken, Muhammet Sürmeli ise olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayın ardından güvenlik görevlisi ve TikTok fenomeni, hayranları arasında yaşanan olumsuz olaylara karşı herhangi bir açıklama yapmadı. Peki Muhammet Sürmeli kimdir, kaç yaşında, nereli?

Muhammet Sürmeli’nin TikTok macerası nasıl başladı?

Muhammet Sürmeli, TikTok'a ilk adımını 2019 yılında atmıştır. Başlangıçta, güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı alışveriş merkezinde ve çevresinde dolaşırken kendisine yöneltilen soruları cevaplamak gibi içerikler üretiyordu. Videolarında, güvenlik görevlisi olmanın zorluklarından, meslektaşlarıyla ilişkilerinden ve hayallerinden bahsetmekteydi. Aynı zamanda güvenlik görevlisi olmanın sunduğu avantajları da gösteren Sürmeli, alışveriş merkezindeki mağazalardan indirimli alışveriş yapabilme, yemekhanelerden ücretsiz yemek yeme ve çatıdaki manzaranın tadını çıkarma gibi ayrıcalıklarını paylaşıyordu.

Videolarında sıkça elinde kelepçesiyle pozlar veren, takipçilerine öpücük atan ve onlara teşekkür eden Sürmeli, samimi ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. TikTok platformunda 2 milyondan fazla, Instagram'da ise 400 bine yakın takipçiye sahiptir. Sürmeli'nin içtenliği ve eğlenceli içerikleriyle sosyal medyada geniş bir etkileşim sağlamıştır.





Muhammet Sürmeli’nin hayatı nasıldır? Muhammet Sürmeli kimdir?

Muhammet Sürmeli, kökenleri Erzurum Karayazılı'ya dayanan, 29 yaşında, evli ve iki çocuk babası bir bireydir. İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren Sürmeli, günlük hayatını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı alışveriş merkezine servisle gidip gelerek geçirmektedir. Boş zamanlarında ailesiyle vakit geçirmeyi, arkadaşlarıyla buluşmayı ve spor yapmayı seven Sürmeli, TikTok'ta popüler hale gelmesine rağmen mütevazı bir yaşam tarzını benimsemektedir

Sürmeli, hayranlarıyla sık sık buluşma etkinlikleri düzenleyerek onlarla daha yakın bir ilişki kurmayı tercih etmektedir. Kendisine bir menajer edinen Sürmeli'nin menajeri Kerem Orhan Üstündağ'dır. Sürmeli, hayranlarına karşı büyük bir ilgi ve nezaketle davranarak, buluşmalarda fotoğraf çektirmek, sohbet etmek ve hatta hediyeler vermek suretiyle bağlarını güçlendirmektedir. Hayranlarından gelen mesajlara da olumlu bir şekilde yanıt vermeye özen gösteren Sürmeli, sosyal medya platformlarındaki etkileşimiyle dikkat çekmektedir.

Muhammet Sürmeli’nin gelecek planları nelerdir?

Muhammet Sürmeli, TikTok’ta ünlü olmasının kendisine yeni kapılar açtığını söylemektedir. Sürmeli, ileride oyunculuk yapmak istediğini belirtmektedir. Sürmeli, rol aldığı bir dizi veya filmde, güvenlik görevlisi karakterini canlandırmak istediğini ifade etmektedir. Sürmeli, ayrıca, kendi hayatını anlatan bir kitap yazmayı da düşündüğünü dile getirmektedir. Sürmeli, hayranlarına destekleri için teşekkür ederek, onlara sürprizler yapacağını müjdelemektedir,



