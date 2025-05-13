Trabzon'a Gelen Yabancı Turistlerin Memnuniyeti Artıyor

Trabzon'a Gelen Yabancı Turistlerin Memnuniyeti Değerlendirildi

Trabzon'da gerçekleştirilen "Yabancı Turistlerin Trabzon Destinasyonuna Yönelik Algılarının Önem-Memnuniyet Modeli ile İncelenmesi" başlıklı anketin sonuçları, şehre gelen turistlerin memnuniyet seviyesini gözler önüne serdi. 2024 yılında Suudi Arabistanlı turist sayısında %19,62 oranında bir artış yaşandığı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve TESOB İşbirliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından düzenlenen anketin sonuçları, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapılan bir toplantıda açıklandı. TESOB Eğitim Müdürü ve Hibe Projeleri Uzmanı Erhan Eroğlu, Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Bekleme Salonu'nda yapılan ankete 4 bin 200 yabancı turistin katıldığını duyurdu.

Turistlerin Memnuniyetleri ve Ülkeleri

Eroğlu, ankete katılanların %55'inin Suudi Arabistan'dan, %11,7'sinin Umman'dan, %11,4'ünün Birleşik Arap Emirlikleri'nden, %7,6'sının Kuveyt'ten, %3,7'sinin Ürdün'den, %2,8'inin Filistin'den, %2,1'inin Katar'dan ve %1,6'sının da diğer ülkelerden olduğunu açıkladı. En memnun ülkeler arasında Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Filistin ve Umman yer alırken, daha düşük memnuniyet derecesine sahip ülkeler arasında Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

2024 Yılında Turizm Verileri

Erkeklerin kadınlardan ve evli çiftlerin bekarlardan daha memnun olduğu da yapılan sunumda dile getirildi. Eroğlu, kalış süresinin uzamasının memnuniyeti düşürdüğünü belirtti.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2024 yılında şehri toplam 1 milyon 346 bin 260 turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Bunun 711 bin 626'sı yabancı ve 634 bin 634'ü yerli turist olacak. Öne çıkan datalarda, 2024'te 347 bin 260 Suudi Arabistanlı turistin şehirde bulunması ve bu rakamın bir önceki yıla göre %19,62 oranında artış göstermesi dikkat çekiyor.

Hedefler ve Gelecek Vizyonu

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, anketin tabandan gelen olumlu ve olumsuz geri bildirimleri gösterdiğini ifade ederek, "Turizm, Trabzon'umuzun en önemli gelir kaynaklarının başında geliyor. Bu konuda başarılı olduğumuz alanları geliştirerek, eksiklerimizi tamamlayarak daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, anketin sonuçlarının istatistik olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, bu verilerin bir yol haritası oluşturduğunu ve Trabzon'un marka değerini güçlendirmek için bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Toplantıya katılan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, bölge genelinde ortak bir turizm destinasyonu kurulması gerektiğini, ayrıca Asya ve Afrika'nın çeşitli ülkelerinden de daha fazla turist çekmek için başlayan çalışmaların sürdüğünü belirtti.

TESOB Başkanı Metin Kara ise Trabzon'a gelen turistlerin memnuniyet seviyelerini yüksek tutma hedefinde olduklarını söyledi. Toplantıya, yerel yöneticiler, turizm dernek temsilcileri ve sektör paydaşları da katıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (TESOB) ortak çalışmasıyla düzenlenen anketin sonuçları, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıyla açıklandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (TESOB) ortak çalışmasıyla düzenlenen anketin sonuçları, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıyla açıklandı.