Trabzon'da 2025 Aile Yılı Çalıştayı Düzenlendi

Trabzon'da, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 2025 Aile Yılı Çalıştayı, Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Trabzon Üniversitesi işbirliğinde Hukuk Fakültesi Amfisi'nde düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan Vali Aziz Yıldırım, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurguladı.

Aile Kurumunun Önemi

Vali Yıldırım, bireyin ilk eğitim yuvasının aile olduğunu belirterek, kişinin kimlik kazanmasında, değerlerinin şekillenmesinde ve geleceğe güvenle bakmasında aile kurumunun hayati rol oynadığını ifade etti. Yıldırım, çalıştayda yapılacak tartışmaların, aile kurumunun karşılaştığı güncel konulara ışık tutacağına inandığını dile getirdi.

Aile Yapısını Etkileyen Faktörler

Özellikle günümüzde dijitalleşme, göç, ekonomik sıkıntılar ve kültürel dönüşümlerin aile yapısını etkilediğini belirten Yıldırım, bu noktada üniversitelere önemli görevler düştüğünü kaydetti. Yıldırım, akademik çalışmaların sadece teoride kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu çalışmalar kamu politikalarına, uygulamalara, hayata yansımalıdır," dedi.

Toplumsal Sorumluluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı Aile Yılı ilan ettiğini hatırlatan Yıldırım, Valilik olarak aileyi koruma, güçlendirme ve toplumsal yapıyı sağlamlaştırma konusundaki her türlü çalışmayı desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Trabzon Üniversitesi'nden Önemli Açıklamalar

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da, toplumun inşasının, sağlıklı ve eğitimli bireylerin yetiştirilmesiyle yakından ilgili olduğunu ifade etti. Aşıkkutlu, modernitenin aile yapısını tehdit eden sorunlar ortaya çıkardığını ifade etti.

Stratejik Hedefler

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, 5 stratejik amaç doğrultusunda taslak il eylem planı hazırlandığını ve bu planda yer alan kararların 4 yıl boyunca uygulanacağı bilgisini verdi. Mollaoğlu, aile odaklı çalışmalarda katılımcı yaklaşımın oluşturulması ve hizmet kalitesinin artırılması için tüm paydaşların dahil olması gerektiğini belirtti.

Çalıştayın Sonuçları

Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Saim Ocak, çalıştayda sorunların belirlenerek çözüm önerileri üretilmesi gerektiğini ifade etti. Çalıştay, 20 kamu kurum ve kuruluşu ile yerel yönetim temsilcilerinin fikir alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.

Trabzon'da, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "2025 Aile Yılı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştay, Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Trabzon Üniversitesi işbirliğinde Hukuk Fakültesi Amfisi'nde düzenlendi.

Trabzon'da, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "2025 Aile Yılı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştay, Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Trabzon Üniversitesi işbirliğinde Hukuk Fakültesi Amfisi'nde düzenlendi.