Trabzon'da İlk Kez: Altın Taka Film Festivali 24-28 Aralık 2025'te

Trabzon'da İlk Kez Düzenlenecek Altın Taka Film Festivali 24-28 Aralık 2025'te

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Trabzon Altın Taka Film Festivalinın tanıtım toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in katılımıyla yapıldı.

Tarih, Amaç ve Vizyon

Festival, 24-28 Aralık 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Başkan Genç, organizasyonun amaçlarını şöyle özetledi:

’Trabzon’u tanımlarken, bu şehrin alametifarikası olarak tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu her fırsatta ifade ediyor ve vurguluyoruz. Belediyemiz bir yandan halkımızın yaşam standartlarını, ulaşım imkanlarını ve genel olarak şehre dair tüm yaşam koşullarını yükseltmek için yoğun bir gayret içerisindeyken; diğer yandan Trabzon’un alametifarikası olan tarihine, kültürüne ve sanatına katkı sunmayı, bu mirası hem yaşatmayı hem de gelecek nesillere aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak görmektedir. Bu bilinçle, Trabzon’umuzda 24-28 Aralık 2025 tarihleri arasında Trabzon Film Festivali’ni düzenliyoruz. Bu festivali, şehrimizin sanat hayatı açısından elzem bir adım olarak değerlendiriyoruz. Festivalimizi birinci olarak tanımlıyoruz; çünkü bu organizasyonun geleneksel hale gelmesini, süreklilik kazanarak Trabzon’un kültür ve sanat hayatına kalıcı katkılar sunmasını arzu ediyoruz. Temel amacımız da budur’

‘Altın Taka’ İsmi ve Toplumsal Bağlam

Başkan Genç, festival kapsamında verilecek ödül için Altın Taka adının seçildiğini belirterek isimlendirmeye ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

’Festival kapsamında verilecek ödül için ’Altın Taka’ ismini uygun gördük. Bu isimlendirmeyle, tarihi bir şehir olan Trabzon’un geçmişine duyduğumuz vefayı da ön plana çıkarmayı amaçladık. Şehrimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundan 101 yıl sonra İstiklal Madalyası’na layık görülmüştür. Bu büyük onur, fedakar ve cefakar balıkçılarımızın, takalarıyla cepheye silah taşıyarak verdikleri destansı mücadelenin bir sonucudur. İşte bu tarihi hatırayı yaşatmak adına ödülümüzün adını ’Altın Taka’ olarak belirledik. Festivalimiz, uzun metrajlı filmlerden ziyade belgesel ve kısa metrajlı filmlerin yarıştığı bir organizasyon olarak planlanmıştır. Ancak bununla yetinmiyoruz. Trabzon’da özellikle köylerimizde yaşayan tüm çocuklarımızı ve öğrencilerimizi, Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız iş birliği çerçevesinde sinemayla buluşturmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bir çocuk filmini, dezavantajlı çocuklarımız için bedelsiz olarak gösterime sunarak onların sinemayla buluşmalarını sağlayacağız. Artık bir sanat şehri haline gelen Trabzon’umuzda, sinema sanatının icrası noktasında geleneksel bir işe koyulmak istiyoruz. Tıpkı Altın Koza ve Altın Portakal gibi, Trabzon’da da köklü bir sinema kültürünü kalıcı ve yaygın hale getirmeyi hedefliyoruz’

Yarışmalar, Başvurular ve Ödüller

Festival programında; Ulusal Belgesel Film Yarışmasında 52 başvuru arasından seçilen 8 film, Kısa Film Yarışmasında ise 295 başvuru arasından belirlenen 30 film yarışacak.

Festivalde takdim edilecek onur ve başarı ödülleri şu isimlere verilecek: Onur Ödülü Türkiye sinemasının duayenlerinden Hülya Koçyiğit ile Trabzon'un yetiştirdiği sanatçılardan Hüseyin Avni Danyal; Yaşam Boyu Başarı Ödülü Ahmet Mümtaz Taylan; Emek Ödülü Meral Çetinkaya. Ayrıca jüri özel ödülleri, Türk sinemasına katkıları anısına Erol Günaydın, Hayati Hamzaoğlu ve Tanju Gürsu adına verilecek.

Jüri değerlendirmesi sonucunda en iyi filme 150 bin TL para ödülü ile birlikte Altın Taka Heykeli takdim edilecek. Jüri Özel Ödülü ise 50 bin TL para ödülü ve plaket ile ödüllendirilecek. Ulusal Kısa Film Yarışmasında kazanan film ve ekiplerine 4 kategoride 50’şer bin olmak üzere toplam 200 bin TL para ödülü ve plaket verilecek.

Açılış ve Kapanış Programı

Festivalin açılış programı 24 Aralıkta saat 15.00'te Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kapanış töreni ise 26 Aralık Cuma günü Zorlu Grand Otel'de düzenlenerek Altın Taka Ödülleri sahipleriyle buluşturacak.

Festival, belgesel ve kısa metraj odaklı yarışma statüsünün yanı sıra, eğitim ve yaygınlaştırma hedefleriyle Trabzon’un kültür ve sanat hayatına kalıcı katkı sağlamayı amaçlıyor.

