Trabzon'daki Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Trabzon'da üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Mahallesi mevkisinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yol alırken ciddi zorluklar yaşadı.

Özellikle iki tırın yolda kalması, Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun araç kuyruklarına neden oldu. Bu durum, sürücülerin sabırlı olmalarını gerektirdi.

Bölgeye, polis ve belediye ekipleri gönderilerek yardım çalışmalarına başlandı. Kar temizleme çalışmaları sürerken, trafik akışı şu anda tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.