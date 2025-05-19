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Trabzonspor, Kızlar Manastırı'nda Piyano Dinletisi ve Fotoğraf Sergisi Düzenledi

Trabzon'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Trabzonspor, Kızlar Manastırı'nda piyano ve fotoğraf sergisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 19:15
Trabzonspor, Kızlar Manastırı'nda Piyano Dinletisi ve Fotoğraf Sergisi Düzenledi

Trabzon'da 19 Mayıs Coşkusu

Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Trabzonspor tarafından özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kızlar Manastırı'nda organize edilen programda, piyanist Nazlı Hacıalioğlu dinleyicilere unutulmaz bir piyano dinletisi sundu.

Konserde spor yorumcusu Olcay Çakır kemençesiyle, sanatçı Onur Dilber ise şiir ve şarkılarıyla Hacıalioğlu'na eşlik etti. Etkinlik, Trabzonspor Kadın Komisyonu tarafından düzenlendi ve oldukça ilgi gördü.

Başkan Yardımcısı İskender'den Anlamlı Mesaj

Programda bir konuşma yapan Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat İskender, 19 Mayıs'ın yalnızca bir tarih değil, milletin yeniden ayağı kalkışının simgesi olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı kutlu yürüyüşün gençler için büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

İskender, "Çünkü onun en büyük eseri Cumhuriyet'tir. Emanetinin en büyük gücü ise Türk gençliğidir. Bugün aramızda 19 yaş altı takımımızın oyuncuları da var. Gençler sizler sadece yeşil sahalarda değil, karakterinizle duruşunuzla ve hayallerinizle geleceğimizin teminatısınız." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un Kültürel Vizyonu

İskender, etkinliğin Trabzonspor'un kültürel vizyonunun yansıması olduğunu ifade ederek, kadın komisyonu üyelerine teşekkür etti. Kulübün yalnızca bir futbol takımı olmadığını, bir duruş ve inanç temsil ettiğini belirten İskender, bu ruhu yaşatmanın herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.

Etkinliğe Trabzon Vali Yardımcıları Fatih Kızıltoprak ve Ercan Öter, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, Kadın Komisyonu Başkanı Ebru Çolak ve birçok davetli katıldı.

Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla piyano dinletisi ve...

Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla piyano dinletisi ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla piyano dinletisi ve...

Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla piyano dinletisi ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

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