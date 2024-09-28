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Trakya'da Aşırı Sıcaklar Ve Kuraklık Ayçiçeği Verimini Tehdit Ediyor

Trakya'da yoğun kuraklık ve sıcaklar, ayçiçeği veriminde ciddi düşüşlere yol açtı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:19
Trakya'da Aşırı Sıcaklar Ve Kuraklık Ayçiçeği Verimini Tehdit Ediyor

Trakya'da Ayçiçeği Üretiminde Alarm Zilileri Çalıyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Trakya'da son yıllarda görülen aşırı sıcak ve kurak hava koşulları, ayçiçeği üretimini olumsuz etkiliyor. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, geçen yıl dekarda 80 ile 100 kilogram verim alınırken, bu yıl verimlerin 40-50 kilogramlara düştüğünü belirtti.

Hasat Dönemi ve Verim Düşüşleri

Ayçiçeğinin hasat olgunluğuna ulaşmasının ardından, üreticiler biçerdöverlerle tarlalarda sona yaklaşırken, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgelerindeki olumsuz hava şartları nedeniyle verim kaybı yaşandı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Kuraklık ve aşırı sıcaklar, ayçiçeği üretimini olumsuz yönde etkiledi. Bu yıl, birçok tarlada hasat yapılamadı," dedi.

Üreticilerin Mağduriyeti

Arabacı, "Üreticilerimiz, bu yıl ayçiçeğinden bekledikleri verimi alamadı. Maliyetlerini karşılayacak kadar verim alındı, bu nedenle çok mağdur oldular," dedi. Ayrıca, üreticilerin kuraklık desteği talep ettiğini açıkladı.

Kırklareli Ziraat Odası'nın öncüsü Ekrem Şaylan, yağışların yetersizliği nedeniyle bu yılın geçen yıldan daha kötü geçtiğini ve devlet desteklerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Trakya'nın Türkiye ayçiçeği üretiminin %45'ini karşıladığı bilgisini paylaşarak, "Bu yıl verim düşüşleri, üreticilerimizin sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor," dedi.

Tekirdağ'da Durum Farklı Değil

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da benzer sorunları dile getirerek, "Kuraklık, sadece ayçiçeği değil, birçok tarım ürününü de olumsuz etkiledi. Sıcaklardan etkilenen pek çok bölge var," şeklinde konuştu.

Özetle, Trakya'da yaşanan kuraklık ve sıcaklıklar, çiftçileri zor durumlara sokmakta, tarımsal üretimi tehdit etmekte ve gelecek yıllarda benzer zorunluların yaşanmasını kaçınılmaz hale getirmektedir.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklar...

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklar verim kaybına neden oldu. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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