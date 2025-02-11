Trump'ın Federal Çalışanlara Tazminat Teklifi Kararının Süresi Uzatıldı

Trump'ın İstifa Karşılığı Tazminat Teklifi Durduruldu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın federal çalışanlara istifa karşılığında sunduğu 7 aylık maaş tutarında tazminat ödeme teklifinin geçici dondurulması kararını uzattı.

NBC News'ün haberine göre, Boston Bölge Yargıcı George O'Toole, 6 Şubat'ta aldığı geçici durdurma kararının süresini uzattığını duyurdu.

O'Toole, bu kararının, konu hakkında ihtiyati tedbir kararı alınana kadar geçerliliğini koruyacağını açıkladı.

ABD Hükümetinden İstenmeyen Teklif

Trump yönetimi, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılmayı kabul eden tüm federal çalışanlara 7 aylık maaşlarını kapsayan tazminat tekliflerine ilişkin e-postalar göndermişti. Bu e-postalarda, Kovid-19 salgını sonrası uzaktan çalışan federal personelin haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği belirtilmişti.

Bu e-postalarda ayrıca, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." ifadesine yer verilmişti.

Söz konusu uygulamayı eleştirenler, bu teklifin yasa dışı olduğunu ve tazminatın ödeneceğine dair bir güvence bulunmadığını dile getirmekte. Bununla birlikte Trump hükümeti, eleştirileri reddederek, amaçlarının "federal hükümeti" yeniden yapılandırmak olduğunu vurgulamaktadır.