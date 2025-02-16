Trump'ın Napolyon Sözüyle Tartışmalara Yanıtı: 'Yasaları Çiğnemez'

Trump, Napolyon'dan alıntı yaparak yasaları ihlal etmediğini savundu, tartışmalar büyüdü.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 05:41
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 05:41
Trump'ın Napolyon Sözüyle Tartışmalara Yanıtı: 'Yasaları Çiğnemez'

Trump'tan Tartışma Yaratan Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, American yasalarını ihlal edip etmediği üzerine devam eden tartışmalara Napolyon Bonapart'a atfedilen bir sözle yanıt verdi. Trump, Truth Social platformunda "Ülkesini kurtaran kişi hiçbir yasağı çiğnemez" ifadesini paylaşarak, eylemlerinin yasallığına dair savunma yaptı.

Yasaları İhlal Etmediğini Savunuyor

Trump, bu ünlü sözü kullanarak kendisinin "Amerika'yı kurtardığını" ve bu süreçteki eylemlerinin yasaları ihlal etmediğini ima etti. Paylaşımının altında çok sayıda destek mesajı gelirken, bazı Demokrat Kongre üyeleri ve daha liberal kesimler ise bu sözün "diktatöryal" anlam taşıdığı eleştirisinde bulundular.

Kamuoyunda Gündem Olmaya Devam Ediyor

Son haftalarda, Trump'ın yürütme erkinin yasal sınırlarını zorlama çabaları ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu Elon Musk'ın bazı adımları, Amerikan kamuoyunda tartışmaların merkezinde yer aldı. Bu olaylar, Trump'ın politikalarının ve yasal sınırların sorgulanmasına neden oldu.

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