Tunus, BM'nin Libya Çabalarına Desteğini Vurguladı

Tunus, BM'nin Libya'daki Çabalarını Destekliyor

Tunus, Birleşmiş Milletler(BM) tarafından yürütülen Libya'daki çabalarını destekleme konusundaki kararlılığını yineledi. Bu açıklama, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti tarafından, başkent Tunus'taki bakanlık binasında BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in kabulü sırasında yapıldı.

Uzlaşı ve Diyalog Vurgusu

Bakan Nefti, Tunus'un BM'nin Libya üzerindeki yürüttüğü çalışmalara ve misyonun velayetine destek vermekte kararlı olduğunu belirtti. Nefti, ülkesinin Libya'da kalıcı bir siyasi çözüme ulaşmak için diyalog ve uzlaşıyı desteklemeye her daim hazır olduğunu ifade etti.

Bu çabaların, kardeş ülke Libya'nın güvenlik ve istikrarını yeniden tesis etmesine katkıda bulunacağını ve bölgedeki barış ile kalkınma bağlarının güçleneceğini vurguladı.

BM'den Tunus'a Teşekkür

Görüşme sırasında, UNSMIL’in Libya'daki planı hakkında bilgi veren BM Özel Temsilcisi Tetteh, Tunus'un BM arabuluculuğuna sürekli desteğini ve işbirliğini takdir etti. Ayrıca, Tunus'un Libya'daki dengeli ve yapıcı konumunun, Libyalılar arasındaki diyalog ve uzlaşı çabalarına verdiği destekten övgüyle bahsetti.

24 Ocak'ta yapılan BM açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Libya Özel Temsilciliği'ne Gana'lı Hanna Serwaa Tetteh'i atadığı duyurulmuştu. Bu atama sonrasında Tetteh, Libya'daki siyasi krizlerin çözülmesi ve seçimlerin düzenlenmesi amacıyla çeşitli toplantılar gerçekleştiriyor.