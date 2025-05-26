Tunus'ta 'Türk Filmleri Haftası' TRT Destekli İki Filmle Başladı

Tunus'ta Türk Filmleri Haftası Heyecanı

Tunus, Türk sinemasının büyüleyici dünyasını keşfetmeye hazır. 'Türk Filmleri Haftası', TRT ortak yapımı olan Rafadan Tayfa Kapadokya ve Gülizar filmleriyle başladı.

Açılış, başkent Tunus’un La Marsa semtindeki L'Agora Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe; Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal, Tunus Ataşesi Yunus Düzcü, YEE Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik gibi önemli isimler katıldı.

Türk Sinemasının Önemi vurgulandı

Büyükelçi Demircan yaptığı açıklamada, “Türk sinema ve dizileri, kültürümüzü tanıtan en önemli araçlar haline geldi. Tunus’ta gençler, özellikle hanımlar, Türk dizilerinden Türkçe öğreniyorlar. Bu da kültürel ilişkilerimizi güçlendiriyor” diyerek Türk sinemasının uluslararası etkisini anlattı.

Demircan, “Rafadan Tayfa filmi, 7'den 70'e herkesin kalbinde yer ediniyor. Bu etkinlikle Tunuslu izleyicilere Türk kültürünü sunmak bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı” dedi.

Filmlerin Yönetmenlerinden Heyecan Verici Açıklamalar

Rafadan Tayfa'nın yapımcı ve yönetmeni Ismail Fidan, “Tunus’ta Türk filmleri haftası düzenleniyor olması bizim için büyük bir fırsat. Burada çocuklarla buluşmak çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Gülizar filminin yönetmeni Belkıs Bayrak ise, “Afrika’daki ilk gösterimini burada yapmaktan dolayı mutluyum. Sinema salonunun otantik havası izleyicilerle güzel bir buluşma olmasını sağlasın” dedi.

Film Haftası Detayları

Türk Filmleri Haftası, 28 Mayıs tarihine kadar devam edecek ve programda Buğday, Bir Zamanlar Anadolu’da ve Bizim İçin Şampiyon gibi etkileyici filmler de yer alacak. YEE Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, Tunus’ta Türk filmlerine yönelik büyük bir ilgi olduğunu belirterek, etkinliğin bu talebe cevap verdiğini söyledi.

Tunus’ta, "Türk Filmleri Haftası", TRT ortak yapımı Rafadan Tayfa Kapadokya ve Gülizar filmleriyle başladı. Başkent Tunus’un La Marsa semtinde yer alan L'Agora Sinema Salonu'nda düzenlenen Türk Filmleri Haftasının açılışına Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunus Ataşesi Yunus Düzcü, Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan (fotoğrafta), yönetmen ve senarist Belkıs Bayrak, Tunus’ta yaşayan Türkler ve Tunuslu sinema severler katıldı.

Tunus’ta, "Türk Filmleri Haftası", TRT ortak yapımı Rafadan Tayfa Kapadokya ve Gülizar filmleriyle başladı. Başkent Tunus’un La Marsa semtinde yer alan L'Agora Sinema Salonu'nda düzenlenen Türk Filmleri Haftasının açılışına Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunus Ataşesi Yunus Düzcü, Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan (fotoğrafta), yönetmen ve senarist Belkıs Bayrak, Tunus’ta yaşayan Türkler ve Tunuslu sinema severler katıldı.