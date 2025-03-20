Türk Bilim İnsanı Projesi Uluslararası Takdir Topluyor

Giresun Üniversitesi'nden Enes Yıldırım, uzay tabanlı afet yönetim projesi ile uluslararası alanda başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:47
Türk Bilim İnsanı Projesi Uluslararası Takdir Topluyor

Türk Bilim İnsanı Projesi Uluslararası Takdir Topluyor

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Yıldırım'ın geliştirdiği "Karadeniz Sel Bilgi Sistemi Projesi", Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütünde yapılan oylamada tüm üyelerden tam not aldı.

Doç. Dr. Yıldırım, projenin amacı hakkında şunları söyledi: "Bu sistem sayesinde vatandaşlar sel riski durumunda olası maliyet hesaplaması yapabilecek. Hedefimiz çok daha büyük kayıpların önlenmesi. Afette önleyici tedbirlere yapılan yatırımın geri dönüşü çok yüksek."

Ağız Sağlığında Bilinçlenme Önerisi

İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Gündoğar çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda erken yaşta bilinçlenmesinin önemine vurgu yaptı. Dr. Gündoğar, "Erken yaşta bilinçlendirilmezse çocuklarda diş hekimi korkusu oluşabilir." dedi.

Memorial Şişli Hastanesi'nden Dr. Dt. Aslı Tapan, "Çocuklarda çürük görülme oranı yüzde 60-80 seviyelerinde. Düzensiz diş fırçalama ve diş hekimine gitmeme gibi etkenler çürük oranını artırıyor," şeklinde uyardı.

Türkiye ve Japonya İlişkilerinde İhracat Rekoru

Türkiye, Japonya ile ilişkilerinde 100. yılını geçen yılki ihracat rekoruyla kutladı. 2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 5,5 milyar dolar olarak belirlendi. DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Ahmet Çalık, "Dostane ilişkilerimizi pekiştirdiğimiz bir yılı tamamladık" dedi.

Romanya'ya İhracatta Yüksek Rekor

Türkiye'nin Romanya'ya ihracatı ocak-şubat döneminde geçen yıla göre %3,5 artarak 1 milyar 109,9 milyon dolar oldu. TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan, Türk müteahhitlerin ülkede aldığı ihalelerin inşaat malzemeleri ihracatını artırdığını belirtti.

Ramazan Coşkusu Süslemelerde Yaşanıyor

Bu yıl Ramazan ayıyla birlikte ev ve iş yerleri ışıklarla süslenirken, bu ürünlere olan talep de arttı. Süs eşyası satıcısı Sinan Dilaver, üretim miktarının geçen yıla göre 1 milyona çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Ekonomi ve Ticaret Sinyalleri

Küresel ticarette tüm dünyada artan belirsizliklere dikkat çekiliyor. UNCTAD Uluslararası Ticaret ve Emtialar Direktörü Luz Maria De la Mora, gümrük vergisi gibi tek taraflı politikaların ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini uyarısını yaptı.

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