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Türk Hava Yolları, 'Capital500' Araştırmasında 5 Ödül Kazandı

THY, Capital500 araştırmasında 5 ödül alarak sektöründeki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:18
Türk Hava Yolları, 'Capital500' Araştırmasında 5 Ödül Kazandı

Türk Hava Yolları (THY), ekonomi dergisi Capital'in gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketinin değerlendirildiği "Capital500" araştırmasında 5 ödül alarak büyük bir başarıya imza attı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da düzenlenen ödül törenine THY yöneticileri, Türkiye'nin önde gelen şirket yetkilileri ve medya mensupları katıldı. Bu anlamlı törende, THY şu ödüllere layık görüldü:

  • Türkiye'nin En Çok İhracat Yapan 1'inci Şirketi
  • Türkiye'nin En Çok Kar Eden 1'inci Şirketi
  • Türkiye'nin Ulaştırma Sektöründe Ciroda 1'inci Şirketi
  • Ciroya göre Türkiye'nin En Büyük 2'nci Şirketi
  • Türkiye'nin En Çok İstihdam Yaratan 2'nci Şirketi

Ödüllerin takdimi, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye yapıldı. Ödül töreninin öncesinde gerçekleştirilen "Liderlerin Gelecek Senaryoları" adlı panelde konuşan Ekşi, THY'nin 2003 yılından bu yana süregelen yükselişi ile butik bir şirketten zirvede yer alan bir şirket haline geldiğini belirtti.

THY’nin 6 kıtaya ve 130'dan fazla ülkeye uçuş gerçekleştirdiğine dikkat çeken Ekşi, "Ülkemizin en değerli markasıyız. Misafirlerimize sunduğumuz seyahat deneyimini her gün geliştiriyoruz. 2033 yılı stratejik hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz, liderliğimizi korumayı sürdüreceğiz. Başarılarımızda, rekorlarımızda ve kazandığımız ödüllerde çalışma arkadaşlarımızın özverisi büyük. Ailemize teşekkür ediyorum. Milletimizin adını ve bayrağını gökyüzünde taşımaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY), ekonomi dergisi Capital tarafından gerçekleştirilen ve en büyük 500 özel...

Türk Hava Yolları (THY), ekonomi dergisi Capital tarafından gerçekleştirilen ve en büyük 500 özel şirketin sıralandığı "Capital500" araştırmasında 5 farklı ödüle layık görüldü. Ödül, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye takdim edildi.

Türk Hava Yolları (THY), ekonomi dergisi Capital tarafından gerçekleştirilen ve en büyük 500 özel...

Türk Hava Yolları (THY), ekonomi dergisi Capital tarafından gerçekleştirilen ve en büyük 500 özel şirketin sıralandığı "Capital500" araştırmasında 5 farklı ödüle layık görüldü. Ödül, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye takdim edildi.

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