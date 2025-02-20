Türk MILSAR Radarı İlk İHA İhracatını Gerçekleştirdi

MILSAR Radarının İhracat Başarısı

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen Çok Modlu Hava Radarı MILSAR, ilk kez bir İHA üreticisine ihracat gerçekleştirdi. Meteksan Savunma, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı'nda yeni bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

Yeni İşbirliği: GARMOOSHA İHA

Meteksan Savunma, EDGE bünyesindeki ADAS ile birlikte, GARMOOSHA İHA'sına MILSAR radarlarının entegre edilmesi için bir sözleşme imzalayarak büyük bir adım attı. Bu entegrasyon, GARMOOSHA'ya potansiyel hedeflerin tespit ve takibi konusunda önemli yetenekler kazandıracak.

Gelişmiş Teknoloji ve Özellikler

MILSAR, kötü hava koşullarında ve elektro-optik algılayıcıların etkisiz kaldığı durumlarda dahi yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayabilme özelliği ile öne çıkıyor. Uzun görev sürelerine sahip İHA'ların gözlem noktası gibi işlev görmesine olanak tanıyor.

MILSAR, taktik sınıfı İHA'lar için optimize edilmiş, hafif ve düşük enerji tüketimi ile dikkat çekmektedir. 30 kilogramdan daha hafif olması ve kolayca entegre edilebilmesi, onu İHA'lar için en önemli faydalı yük seçeneklerinden biri yapıyor.

GARMOOSHA İHA'sının Özellikleri

GARMOOSHA, taktik istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri için tasarlanmış bir döner kanatlı İHA olarak dikkat çekiyor. BAE yapımı olan GARMOOSHA, kendi sınıfında tamamen yerli üretim olma özelliği taşıyarak, uluslararası arenada da önemli bir oyuncu olma hedefi güdüyor.

Meteksan Savunma'nın MILSAR radarı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin GARMOOSHA insansız hava aracına MILSAR radarlarının entegre edecek. Meteksan Savunma ile dünyanın önde gelen ileri teknoloji ve savunma gruplarından EDGE bünyesinde otonom sistemler ve hizmetler alanında faaliyet gösteren ADASI arasındaki sözleşme, IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda imzalandı. MILSAR, uzun görev süreleri ile gökyüzünde birer "gözetleme noktası" gibi görev yapan İHA'ların, elektro-optik sistemlerin etkisiz kaldığı kötü hava şartlarında veya bulut üstünde uçarken bile etkin olmasını sağlıyor.

Meteksan Savunma'nın MILSAR radarı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin GARMOOSHA insansız hava aracına MILSAR radarlarının entegre edecek. Meteksan Savunma ile dünyanın önde gelen ileri teknoloji ve savunma gruplarından EDGE bünyesinde otonom sistemler ve hizmetler alanında faaliyet gösteren ADASI arasındaki sözleşme, IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda imzalandı. MILSAR, uzun görev süreleri ile gökyüzünde birer "gözetleme noktası" gibi görev yapan İHA'ların, elektro-optik sistemlerin etkisiz kaldığı kötü hava şartlarında veya bulut üstünde uçarken bile etkin olmasını sağlıyor.