Türk Mutfağı Haftası'nda Klasik Lezzetler Tanıtıldı

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliği'nde Türk Mutfağı Haftası

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilciliği, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Türk mutfağının klasik lezzetlerini tanıttığı özel bir resepsiyona ev sahipliği yaptı. Resepsiyon, Büyükelçi Gülnur Aybet tarafından organize edilirken, katılımcılar arasında Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Paristeki Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy, uzman diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı ve farklı ülkelerin UNESCO nezdindeki daimi temsilcileri bulundu.

Klasik Türk Lezzetleri Masada

Resepsiyon, Türkiye'nin zengin lezzetlerini yansıtarak, davetlilere su böreği, kuru patlıcan dolması, aşure, kazandibi ve şekerpare gibi birbirinden lezzetli ikramlarla doluydu.

Çalışmalar Sürdürülecek

Büyükelçi Aybet, yaptığı konuşmada Türk Mutfağı Haftası nedeniyle duyduğu heyecanı dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti. Aybet, bu etkinliğin, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi olarak düzenlediği dördüncü davet olduğuna dikkat çekerek, "Bu yıl klasik Türk mutfağına odaklanıyoruz," ifadesini kullandı.

Türk Mutfağının Sağlıklı Beslenme Üzerindeki Etkisi

Kültür ve Tanıtma Müşaviri Özsoy, Türk mutfağının dünya üzerindeki en iyi mutfak olduğunu vurgulayarak, davetlileri Türk lezzetlerini tatmaya davet etti. Uzman diyetisyen Keçeci Arpacı ise sağlıklı beslenmenin önemine değinerek, Türk mutfağının Akdeniz diyetinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti. Sürdürülebilir beslenmenin obeziteyle mücadeledeki rolüne vurgu yapan Keçeci Arpacı, "Sürdürülebilir beslenme hem sosyal hem de çevresel bir yaklaşım sunar," dedi.

Türk Mutfağının Değerleri

Keçeci Arpacı, Türk mutfak kültürünün zenginliğine dikkat çekerek, "Türk mutfağı çok değerli, çok koruyucu bir yapıya sahiptir. Güne bir fincan Türk kahvesiyle başlamanın sağlığa faydalarıysa tartışılmaz,” şeklinde konuştu. Bu, Türk mutfağının hem sağlık açısından faydalarını hem de kültürel boyutunu gözler önüne serdi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilciliği, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Türk mutfağının klasik lezzetlerinin tanıtıldığı resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilciliği, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Türk mutfağının klasik lezzetlerinin tanıtıldığı resepsiyona ev sahipliği yaptı.