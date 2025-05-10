Türk Savunma Sanayi Firmalarından Londra'da Önemli Buluşma

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları" etkinliği, Türk savunma sanayi şirketlerinin temsilcilerini önemli bir platformda bir araya getirdi. Etkinlik, Türkiye'deki firma temsilcileri ile yurt dışında yaşayan Türk öğrenci, sektör çalışanları ve profesyonelleri bir araya getirerek sektördeki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Akademi organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Londra'daki bir otelde başladı. Daha önce Hollanda ve Almanya'da gerçekleştirilen buluşmaya, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş gibi önemli isimler katılım sağladı.

Açılış konuşmasında Büyükelçi Ertaş, bu projenin yalnızca beyin gücünü ülkeye çekme çabası olmadığını, aynı zamanda kamu ve özel sektör paydaşlarının yurt dışındaki vatandaşların ve gençlerin yanında olduğu önemli bir destek projesi olduğunu vurguladı. Ertaş, yurt dışında yaşayan Türklerin katkısının değerlendirildiği bir ortam sunmanın hedeflendiğini belirtti.

Etkinlikte Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş, “Milli Yetkinlik Hamlesi” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda savunma sanayisinin, yerli ve milli üretimle global bir oyuncu olma yolunda attığı adımların önemine dikkat çekti. Karataş, Türkiye’nin %80'lere ulaşan yerli ve millilik oranına ulaşmasını sağlayan faktörlerin Cumhurbaşkanı'nın iradesi ile savunma sanayi ekosistemi olduğunu ifade etti.

Karataş, 2028 yılına kadar savunma sanayinde çalışan sayısının 158 bine ulaşmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, 1100 projeden bir kısmının araştırma geliştirme, bir kısmının ise seri üretim aşamasında olduğunu aktararak, Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyelinin 10 milyar doların üzerine çıkabileceğini belirtti.

Panele katılan konuşmacılar arasında, geçmişte yurt dışındaki deneyimlerini Türkiye'ye dönen mühendisler de yer aldı. ASELSAN, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ ve diğer önemli savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri, katılımcılara deneyimlerini aktardı.

Etkinlik, yarın yapılacak olan panel ve görüşmelerle sona erecek. Türkiye'nin en önde gelen savunma sanayi firmalarının temsilcilerinin katıldığı bu buluşma, sektörün gelişimine önemli katkılarda bulunmayı vaat ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları" Türk savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ile ülkede yaşayan Türk öğrenci, sektör çalışanları ve profesyonelleri bir araya getirdi. Londra'daki bir otelde başlayan etkinlikte, "Savunma Sanayiinde Mühendis Olmak" başlıklı panel düzenlendi. Savunma Sanayii Akademi Eğitim Gelişim Programları ve Teknoloji Direktörü Kürşad Akpınar'ın (solda) moderatörlüğünde yapılan panelde geçmişte yurt dışında çalışan ASELSAN mühendisi Onur Mustafaoğlu (sol 2), TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) mühendisi Tevfik Can Uzun (sağda), Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) mühendisi Şükran Şengül Ayalp (sağ 2) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Ümit Kanoğlu (ortada) deneyimlerini paylaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları" Türk savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ile ülkede yaşayan Türk öğrenci, sektör çalışanları ve profesyonelleri bir araya getirdi. Londra'daki bir otelde başlayan etkinlikte, "Savunma Sanayiinde Mühendis Olmak" başlıklı panel düzenlendi. Savunma Sanayii Akademi Eğitim Gelişim Programları ve Teknoloji Direktörü Kürşad Akpınar'ın (solda) moderatörlüğünde yapılan panelde geçmişte yurt dışında çalışan ASELSAN mühendisi Onur Mustafaoğlu (sol 2), TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) mühendisi Tevfik Can Uzun (sağda), Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) mühendisi Şükran Şengül Ayalp (sağ 2) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Ümit Kanoğlu (ortada) deneyimlerini paylaştı.