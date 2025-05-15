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Türk ve Yunan Sanatçılardan Atina'da Müzik Dolu Bir Gece

Atina'da Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu ve Yunan klarnet virtüözü Thanasis Vasilopulos'un müzik ziyafeti gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 01:10
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 01:10
Türk ve Yunan Sanatçılardan Atina'da Müzik Dolu Bir Gece

Atina'da Kültürlerin Buluşması

Yunanistan'ın başkenti Atina, Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu ve Yunan klarnet virtüözü Thanasis Vasilopulos'un muhteşem performansına ev sahipliği yaptı. Bu ortak konser, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunanistan'ın Kültür Bakanlığı himayelerinde düzenlendi.

Kültürel İşbirliği ve Dostluk Mesajları

Etkinliğe Yunanistan Kültür Bakan Yardımcısı Yasonas Fotilas ve Yunan milletvekilleri gibi birçok yetkili katıldı. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes açılış konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin son iki yılda olumlu yönde geliştiğine vurgu yaptı. Erciyes, "Kültür, aramızdaki işbirliğinin önemli bir parçasıdır. Birlikte köprüler kuralım," dedi.

Kültür ve Sanatın Gücü

Yunanistan Kültür Bakan Yardımcısı Fotilas, "Kültür, dahi çatışmalara rağmen güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Bu etkinlik, iki ülkenin sanatçıları arasında kurulan dostluk köprüsüdür," ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü'nden Destek

Etkinlikte Yunanistan'da bulunan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, kültürün insanları bir araya getirme gücüne dikkat çekti. "Kültüre daha fazla önem veriyoruz çünkü insanları birbirine en çok yaklaştıran unsur bu," dedi.

Birlikte Güzel Şeyler Paylaşalım

Hacıalioğlu sahnedeki duygularını şu sözlerle ifade etti: "Müzik, insanları birleştiren evrensel bir dil. Bu konser, iki ülke arasında bir dostluk köprüsüydü." Vasilopulos ise, "Türkiye'den harika dostlarım var. Bu tür etkinlikler, bizlerin bağlarını daha da güçlendiriyor," açıklamasını yaptı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu ve Yunan klarnet virtüözü Thanasis...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu ve Yunan klarnet virtüözü Thanasis Vasilopulos birlikte konser verdi. Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunanistan'ın Kültür Bakanlığının himayelerinde, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinin düzenlediği ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) destek verdiği etkinlikte Türk ve Yunan sanatseverler buluştu. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, etkinlikte konuşma yaptı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu ve Yunan klarnet virtüözü Thanasis...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu ve Yunan klarnet virtüözü Thanasis Vasilopulos birlikte konser verdi. Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunanistan'ın Kültür Bakanlığının himayelerinde, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinin düzenlediği ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) destek verdiği etkinlikte Türk ve Yunan sanatseverler buluştu. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, etkinlikte konuşma yaptı.

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