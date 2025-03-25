Türkiye Basın Federasyonu'ndan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yanıt: 'Hedef Gösterme Yaklaşımı Kabul Edilemez'

Türkiye Basın Federasyonu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in medya organlarına yönelik açıklamalarını eleştirdi, basın özgürlüğüne yapılan saldırılara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 19:37
Türkiye Basın Federasyonu'ndan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yanıt: 'Hedef Gösterme Yaklaşımı Kabul Edilemez'

Türkiye Basın Federasyonu’ndan Özgür Özel’e Sert Tepki

Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medya kuruluşlarına yönelik açıklamalarını kınadı. Kurul, bu tür açıklamaların medya kuruluşlarını ve çalışanlarını hedef almasının son derece sakıncalı olduğunu vurguladı.

Medya Çalışanlarına Yönelik Olumsuz Tavır

Yapılan yazılı açıklamada, Özgür Özel’in ifadelerinin, medyada görev yapan gazetecilere karşı sergilenen sert üslup ve olumsuz tavrın kabul edilemez olduğu ifade edildi. Medyanın eleştiriden muaf olmadığını ancak medya organlarını toptan hedef göstermek ve aboneliklerin iptal edilmesi yönünde çağrılarda bulunmanın asla kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Basın Özgürlüğüne Yapılan Saldırı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hukukun üstünlüğüne ve bağımsız yargıya vurgu yapılırken, medya kuruluşlarının halkın haber alma hakkı doğrultusunda nesnel biçimde haberleştirme yapma görevlerinin olduğu hatırlatıldı. Bunun dışında, medya organlarını ve çalışanlarını hedef gösteren söylemler büyük bir anti demokratik tutum olarak değerlendirilmektedir."

Gazetecilerin İş Güvencesi Tehlikede

Bu tür açıklamaların, medya kuruluşlarında çalışan binlerce gazeteci ve basın emekçisini doğrudan etkilediği belirtilerek, "Medya organlarının ekonomik olarak zor duruma düşmesi, kaçınılmaz işten çıkarmalara yol açacaktır. Medya emekçilerinin özverili çabaları ile ayakta durduğu vurgulandı. Bu durum, demokratik toplumların temel taşlarından biri olan basın özgürlüğüne zarar vermektedir" denildi.

Anayasa ve Basın Özgürlüğü

Açıklamada ayrıca, Anayasa’nın 28. maddesine atıfta bulunuldu ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yapıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, basın özgürlüğünün kendi iç dinamikleriyle çözülmesi gerektiğine dair sözleri hatırlatıldı.

CHP Genel Başkanı’na Çağrı

Federasyon, Özgür Özel'e sağduyu çağrısında bulunarak, basın özgürlüğünü ve medya emekçilerinin haklarını koruma yönünde daha hassas bir tutum sergilemeye davet etti. Açıklamada imzası bulunan isimler arasında Ciner Medya Grubu, Sabah Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi gibi önemli medya kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

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