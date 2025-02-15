Türkiye'den Afrika Birliği Komisyon Başkanı Mahmud Ali Yusuf'a Tebrik

Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği Komisyon Başkanlığı'na seçilen Yusuf'u tebrik etti ve Türkiye'nin ortaklık vurgusunu iletti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 22:45
Türkiye'den Afrika Birliği Komisyon Başkanı Mahmud Ali Yusuf'a Tebrik

Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği (AfB) 38. Asamblesi kapsamında gerçekleştirilen seçimler sonucunda Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf'un AfB Komisyon Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakanlık, seçimlerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Mahmud Ali Yusuf ve yeni AfB Komisyonu üyelerini kutlayarak, Türkiye'nin AfB ile olan stratejik işbirliğine olan bağlılığını yineledi.

Açıklamada, Türkiye'nin Afrika'nın 2063 Gündemi'ni hayata geçirmesine destek vermeye devam edeceği vurgulandı. Ayrıca, görev süresinin sonuna gelen Komisyon Başkanı Musa Faki Mahamat'a Türkiye-AfB ortaklığının güçlendirilmesine yönelik katkılarından dolayı teşekkür edildi.

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