Türkiye, İran-İsrail geriliminde arabuluculuk rolü üstlendi: Bakan Fidan'dan önemli çağrı

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısı sonrası bölgede yaşanan gerilim, uluslararası toplumun dikkatini üzerine çekerken Türkiye, arabuluculuk rolü üstlenerek taraflar arasında gerginliğin azaltılması için önemli bir adım attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, Türkiye'nin bu konudaki aktif rolünü bir kez daha ortaya koydu.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Bakan Fidan'ın İranlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan tansiyonun artmasının istenmediği ve daha fazla tırmanmanın engellenmesi gerektiği vurgulandı. Fidan, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından gerilimin artmaması için tarafların sakin davranması çağrısında bulundu.

İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ise İran'ın İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini ve yeni bir saldırıya uğramadığı sürece harekete geçmeyeceklerini ifade etti. Ancak, İran'ın yeni bir saldırıya maruz kalması durumunda daha güçlü bir karşılık vereceklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin İran-İsrail gerilimindeki arabuluculuk girişimi, bölgede yaşanan tansiyonun düşürülmesi ve barışçıl bir çözüm bulunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve taraflar arasındaki diyaloğun devam ettirilmesi, bölgede istikrarın sağlanması açısından kritik bir öneme sahip.