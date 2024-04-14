Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

Türkiye, İran-İsrail geriliminde arabuluculuk rolü üstlendi: Bakan Fidan'dan önemli çağrı

İran'ın İsrail'e hava saldırısı sonrası Türkiye, diplomatik bir adım atarak taraflar arasında gerilimi düşürmeye yönelik arabuluculuk rolü üstlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde önemli bir çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 16:09
Türkiye, İran-İsrail geriliminde arabuluculuk rolü üstlendi: Bakan Fidan'dan önemli çağrı

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısı sonrası bölgede yaşanan gerilim, uluslararası toplumun dikkatini üzerine çekerken Türkiye, arabuluculuk rolü üstlenerek taraflar arasında gerginliğin azaltılması için önemli bir adım attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, Türkiye'nin bu konudaki aktif rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Bakan Fidan'ın İranlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan tansiyonun artmasının istenmediği ve daha fazla tırmanmanın engellenmesi gerektiği vurgulandı. Fidan, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından gerilimin artmaması için tarafların sakin davranması çağrısında bulundu.

İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ise İran'ın İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini ve yeni bir saldırıya uğramadığı sürece harekete geçmeyeceklerini ifade etti. Ancak, İran'ın yeni bir saldırıya maruz kalması durumunda daha güçlü bir karşılık vereceklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin İran-İsrail gerilimindeki arabuluculuk girişimi, bölgede yaşanan tansiyonun düşürülmesi ve barışçıl bir çözüm bulunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve taraflar arasındaki diyaloğun devam ettirilmesi, bölgede istikrarın sağlanması açısından kritik bir öneme sahip.

İLGİLİ HABERLER

O bankadan daha önce görülmemiş kampanya! Cüzdanında o kart bulunanlar 1000 TL’yi hesaplarında görecek

Bağırsakları harekete geçirecek mucizevi ot! Herkesin üzerine basıp geçtiği ot kabızlığa son verdiriyor

Fahiş fiyatlarında şaşırtıcı kapatma yöntemi! Piyasa işleyişlerine ceza yağdırıldı

Fatura ödemelerinde yeni dönem: Tutarlar üzerinden iadeler yapılacak! Bu düzenlemeyle paranız cebinizde kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!

O bankadan daha önce görülmemiş kampanya! Cüzdanında o kart bulunanlar 1000 TL’yi hesaplarında görecek

Fahiş fiyatlarında şaşırtıcı kapatma yöntemi! Piyasa işleyişlerine ceza yağdırıldı

Ünlü çikolata markasından kötü haber geldi! Şirket iflas haberi sonrası ürünlerini dağıttı

Bayramda tatlıları kaçıranlar üzülmesin! Ödem attıran ve detoks çayı mucizesi

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ duyurdu: Kira öder gibi ev sahibi olma şansı

Ücretsiz doğalgaz uygulamasında geri sayım başladı! Vatandaşa olan katkısı şaşırttı

Bağırsakları harekete geçirecek mucizevi ot! Herkesin üzerine basıp geçtiği ot kabızlığa son verdiriyor

ŞOK marketlerde indirim furyası başladı! Gitmeyen bin pişman olacak: ŞOK 14 Nisan kataloğu

Faturaları otomatik ödemede olanlar dikkat! Fatura başına alınan faizlerden kurtulmak mümkün

Adına tapusu olanlar dikkat! Bunu yapmayanlar binlerce lira vergi ödemek zorunda kalacak

Fatura ödemelerinde yeni dönem: Tutarlar üzerinden iadeler yapılacak! Bu düzenlemeyle paranız cebinizde kalacak