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Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı ve Günlük Gelişmeler

Türkiye ve İsveç arasında güvenlik iş birliği başlıyor; önemli toplantılar ve etkinlikler gündemde.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 08:57
Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı ve Günlük Gelişmeler

Türkiye ve İsveç Arasındaki İlk Güvenlik Toplantısı

18 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da önemli bir etkinlik gerçekleştirilecek. Türkiye ile İsveç arasında kurulan Güvenlik Mekanizması'nın ilk toplantısına, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer katılacak. Toplantı, güvenlik iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Resmi Törenler ve Etkinlikler

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katılacak. Bu etkinlik, 18 Eylül 2024 tarihinde saat 10:30'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çankırı'da Valilik ziyareti ve AK Parti İl Teşkilatı Buluşması'nın ardından basın açıklaması yapacak ve ayrıca Ilgaz'daki tesisleri ziyaret edecek.

Ekonomi ve Mali Gelişmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve önemli resmi törenlerde yer alacak. Ayrıca, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla Global Liderler Zirvesi ve Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni düzenlenecek.

Dış İlişkiler ve Dünya Gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısına katılırken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Lübnan'daki gelişmeler de dünya gündemini meşgul ediyor.

Günlük Kültürel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli ve İzmir'de önemli etkinliklere katılacak. Bu etkinlikler arasında "Kırklareli-Lüleburgaz-Babaeski Hafızlık Kur'an Kursları İcazet Merasimi" ve "Mevlid-i Nebi Konferansı" yer alıyor.

Spor Gündemi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve ayrıca Türkiye ile Portekiz 16 yaş altı futbol milli takımlarının maçını takip edecek.

Trendyol Süper Lig'de ise Samsunspor, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Ayrıca, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turunda Beşiktaş BOA, Basket Landes takımını konuk edecek.

Spora dair gelişmelerin yanı sıra, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçı da dikkat çeken bir etkinlik olacak.

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