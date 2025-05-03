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Türkiye Maarif Vakfı Okulları, TEKNOFEST KKTC'de Başarıya İmza Attı

Türkiye Maarif Vakfı öğrencileri, TEKNOFEST KKTC'ye 4 projeyle katıldı ve Pakistan takımı sosyal inovasyon ödülünü kazandı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 15:10
Türkiye Maarif Vakfı Okulları, TEKNOFEST KKTC'de Başarıya İmza Attı

Türkiye Maarif Vakfı Okulları, TEKNOFEST KKTC'de Başarıya İmza Attı

Türkiye Maarif Vakfı, TEKNOFEST KKTC'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Vakfın Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, etkinliğe katılan dört takımın başarılarından bahsetti. Özdil, “Pakistan takımımız sosyal inovasyon alanında birincilik ödülüne layık görüldü. Bunun mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

TEKNOFEST KKTC'nin Detayları

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor. Festival, 132 paydaş kurumla birlikte gerçekleştiriliyor.

Proje Katılımları ve Başarılar

Türkiye Maarif Vakfı, etkinliğe çok sayıda projeyle başvurduğunu ve 4 projenin finale kaldığını bildirdi. Özdil, “Bu takımların 2'si Azerbaycan, diğerleri Pakistan ve Afganistan’dan” şeklinde bilgi verdi. Vakfın 55 ülkeye yayılmış 583 eğitim kurumu ve 70 bini aşkın öğrenci sayısıyla dikkat çektiği biliniyor.

Teknoloji Eğitimi ve Kültürel Zenginlik

Özdil, Teknoloji Maarif Vakfı Okulları'nda teknolojinin oldukça önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, “Diğer uluslararası eğitim zincirlerinden farkımız yerel müfredatı merkeze alarak eğitim vermemizdir.” dedi. Özellikle matematik ve fen eğitimine önem verdiklerinin altını çizen Özdil, sosyal bilimler alanında da sağlam bir eğitim sağlamak gerektiğini belirtti.

Gelecek Hedefleri

Bunun yanı sıra, öğrencilerin teknolojik gelişmelere adapte olmalarını sağlamak için çeşitli atölye çalışmaları düzenlediklerini ifade eden Özdil, öğrencilerin yalnızca kullanıcı değil, aynı zamanda üretici olmasının kritik önemde olduğunu vurguladı.

Kültürel Çeşitliliğe Saygı

Özdil, dil yeteneklerine de vurgu yaparak, öğrencilerin ana dillerini ve uluslararası dil becerilerini geliştirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti. “Bizim için eşit ilişki kurabilmek önemli,” diyen Özdil, Türkiye Maarif Vakfı'nın hiçbir okulunda üstün bir medeniyet misyonuyla bulunmadığını vurguladı.

İstanbul'daki TEKNOFEST Hedefi

Özdil, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'e güçlü bir katılım sağlayacaklarını da sözlerine ekledi. Bu yılki katılımlarla birlikte, Türkiye Maarif Vakfı, başarılı projeleri ve çalışmalarıyla teknoloji alanında önemli bir aktör olmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji...

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de devam ediyor. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji...

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de devam ediyor. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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