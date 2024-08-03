Türkiye'nin Dört İlinde İsrail Saldırıları ve Heniyye Suikastına Karşı Protestolar

Protestolar Türkiye'nin Dört Şehrinde Gerçekleşti

Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları büyük bir öfke ile kınandı.

Nevşehir'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

Nevşehir'de Filistin'e Destek Platformu, "Katliama Sessiz Kalma" sloganıyla bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe, AK Parti milletvekilleri, il başkanı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Borsa Kavşağı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Nejdet Ersan Parkı'na kadar yürüdü.

Grup adına konuşan Baki Öncel, İsrail'in Gazze'de bir soykırım gerçekleştirdiğini savunarak, "İsrail, 38 bin 664 Filistinliyi şehit etti, bunların çoğu kadın ve çocuk. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil" dedi.

Sivas'ta Siyasi Tepkiler Yükseldi

Sivas'ta ise, Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganı altında bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş, Sivas Devlet Hastanesi önünde başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, siyonist rejimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiğini söyleyerek, "Bu tehditlerle milletimizi sindireceğini sanıyor, ama yanılıyor" diyerek tepki gösterdi.

Niğde'den Tempolu Bir İtiraz

Niğde'de ise Milli İrade Platformu, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelerek, yine İsrail'in saldırılarına dair tepkilerini dile getirdi. İMÜSAD Niğde Şube Başkanı Hüsamettin Gümüştepe, Gazze'deki baskı altında olan 3 milyon insanın çaresiz bekleyişini ifade etti.

Grup, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafının yer aldığı bir tabutu ateşe vererek, üzerine oyuncaklar bıraktı.

Kırşehir'de Birleşme ve Çağrı

Kırşehir Kudüs Platformu, Askerlik Şubesi önünde toplanarak Cacabey Meydanı'na yürüdü. TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce, küresel güçlerin Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini belirtti.

İnce, "Kundaktaki bebekler, sokaklardaki çocuklar ve ibadet eden masumlar hedef alınıyor" şeklinde konuştu. Sonuç olarak, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapılan bu protestolar, halkın Filistin'e yönelik ilgi ve desteğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de, Heniyye suikastı ve İsrail'in Filistin'e saldırıları kınandı Niğde'de Milli İrade Platformu öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri meydana oyuncak bıraktı.

Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de, Heniyye suikastı ve İsrail'in Filistin'e saldırıları kınandı Niğde'de Milli İrade Platformu öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri meydana oyuncak bıraktı.

Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de, Heniyye suikastı ve İsrail'in Filistin'e saldırıları kınandı Niğde'de Milli İrade Platformu öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri meydana oyuncak bıraktı.

Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de, Heniyye suikastı ve İsrail'in Filistin'e saldırıları kınandı Niğde'de Milli İrade Platformu öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri meydana oyuncak bıraktı.

Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de, Heniyye suikastı ve İsrail'in Filistin'e saldırıları kınandı Niğde'de Milli İrade Platformu öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri meydana oyuncak bıraktı.

Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de, Heniyye suikastı ve İsrail'in Filistin'e saldırıları kınandı Niğde'de Milli İrade Platformu öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri meydana oyuncak bıraktı.

Sivas'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları protesto edildi.

Sivas'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları protesto edildi.

Sivas'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları protesto edildi.

Sivas'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları protesto edildi.

Sivas'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları protesto edildi.