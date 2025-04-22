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Tuzla'da Köprülü Kavşak Çalışması Trafik Sıkışıklığına Neden Oldu

Tuzla'daki köprülü kavşakta yapılan güçlendirme çalışmaları, D-100 kara yolunda yoğun trafik oluşturdu.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 23:44
Tuzla'da Köprülü Kavşak Çalışması Trafik Sıkışıklığına Neden Oldu

Tuzla'da köprülü kavşakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Akşam saat 22.00'den itibaren, D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde 12 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Bu durum, özellikle Ankara yönüne giden araçlarda yoğunluk meydana getirdi.

Alternatif güzergâh olarak Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağının güneyinden yapılan ulaşımın, sürücüler için gerekli bir seçenek sunduğu gözlemlendi.

İBB, çalışmaların tüm şeritler üzerinde 23 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'a kadar süreceğini duyurdu. Bu nedenle sürücülerin seyahat planlarını yaparken dikkatli olmaları önemle tavsiye ediliyor.

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu...

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu...

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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